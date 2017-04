La figura silenciosa

El uruguayo volvió afilado del Sudamericano Sub 20 y se afianza como una de las figuras del conjunto de La Ribera. Fuente: Clarín

Al igual que Carlos Tevez, el joven uruguayo está logrando el nivel que se pretende de él en lo que pueden ser sus últimos partidos en el club. Clave en los dos goles xeneizes, fue una máquina de desmarcarse, robar pelotas y hacer jugar. El mediocampista que parece tener todo arreglado con la Juventus tiene un rol muy silencioso en el equipo. Probablemente por eso a veces es cuestionado, a pesar de su corta edad, ya que no aparece demasiado en el juego. En el triunfo del equipo de Guillermo Barros Schelotto corrió toda la cancha y fue siempre la primera opción de pase para Pablo Pérez y Fernando Gago. Además, se lo vio más de una vez correr a los extremos del Santo para cortar contraataques. En el primer gol, cumple una función desapercibida: cuando Cristian Pavón recibe, pasa corriendo por su espalda, despistando a su marcador que no sabe si atacar al cordobés o seguir al uruguayo. En esta confusión, el ex jugador de Talleres aprovecha para cerrarse y meter un gran derechazo al ángulo izquierdo de Ardente. El segundo tanto proviene de un pase suyo, que rompe líneas y encuentra a Benedetto y Centurión solos ante un defensor del local. La asistencia de borde externo del centrodelantero para el ex jugador de Racing es excelente, pero el pase inicial del volante es el que los deja en posición de gol. Hay una gran diferencia entre la situación de Bentancur y la de Tevez. Mientras el Apache tuvo 4 excelentes partidos donde la gente pudo apreciarlo en su mejor nivel, a la joya azul y oro le quedan 14 para que el público pueda apreciar por que la Vecchia Signora va a pagar millones de dólares por sus servicios.