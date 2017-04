Victoria fundamental en San Juan

El 10 fue el mejor del partido y Boca supo aprovecharlo. Foto: Infobae

Para dejar atrás la inesperada derrota, en la Bombonera ante Talleres, la necesidad de obtener una victoria en San Juan era de extrema importancia. Más aun teniendo en cuenta que San Lorenzo había derrotado a Quilmes y compartía la cima de la tabla junto a Boca.

Por este motivo, el conjunto del Mellizo salió a buscar los tres puntos ante un San Martín de San Juan que fue un rival poco desequilibrante, principalmente creció en los minutos finales del partido aunque no consiguió demostrar solidez en sus líneas.

Por su parte, el Xeneize exprimió al máximo su juego y en varios tramos del partido, superó a su rival y, finalmente, se apoderó de una merecida victoria. El resultado fue 2-1 con goles de Cristian Pavón y Ricardo Centurión. El gol del descuento, para el local, fue anotado por Dening.

En consideración de VAVEL, se reflejarán ciertos puntos relevantes que dejó la victoria en San Juan.

En primer lugar se debe destacar el excelente partido de Ricardo Centurión. El 10, que estuvo ausente ante Talleres por lesión, formó parte del once inicial y marcó la diferencia a lo largo de todo el partido. Imparable para el rival, desbordó en reiteradas situaciones y convirtió el segundo tanto de su equipo. El ex San Pablo hizo honor al número de su camiseta y Boca festejó con su regreso.

Por otra parte, es necesario remarcar el partido de Cristian Pavón, criticado por sus últimas actuaciones pero respaldado por Guillermo Barros Schelotto, el atacante marcó el primer gol Xeneize luego de una jugada individual que concluyó con un tremendo derechazo dejando sin respuestas a Ardente. Finalmente, volvió al gol y a demostrar su potencial ayudado con la confianza de un buen partido.

Por último, un punto que siempre se menciona al finalizar cada partido, es el sector defensivo. Frente a San Martín no tuvo demasiados inconvenientes exceptuando algunas dudas que no pasaron a mayores. Lo que aún no termina de afirmarse es la defensa en zona que pretende el Mellizo, por una falla en dicha idea llegó el gol de descuento del local. Defensores que no saltan y rivales que ingresan al área de Boca sin marca alguna, aspecto que deberán entrenar si desean considerar tal estilo defensivo como una cualidad del equipo.