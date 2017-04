¿Repite el Guille?

Google Plus

Los Mellizos en el entrenamiento de hoy. Foto: Javier Photogamma

Boca ya está enfocado en su siguiente partido en su objetivo por mantener la punta del torneo. Dada la ocasión Guillermo Barros Schelotto ya ha dado indicios del probable equipo que saltará a La Bombonera el próximo domingo 2 de abril.

En el ensayo matutino de todos los miércoles, el Mellizo probó un probable once que jugará ante Defensa y Justicia, donde ratificó los mismos once que jugaron ante San Martín de San Juan y por ende: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Jonathan Silva; Fernando Gago, Pablo Pérez, Rodrigo Bentancur; Ricardo Centurión, Cristian Pavón y Darío Benedetto buscarán los tres puntos para seguir en soledad en lo más alto de la tabla de posiciones. Pese a que en un primer momento se especulaba con la vuelta del colombiano Frank Fabra al lateral izquierdo, Guillermo le dejará una fecha más el puesto al ex Estudiantes de la Plata, Jonathan Silva.

Cabe destacar que el martes y hoy, el ex Newell’s Pablo Pérez estuvo entrenándose de manera diferenciada debido a una sobrecarga en uno de sus gemelos que viene arrastrando del juego del domingo y fue reemplazado momentáneamente por Fernando Zuqui. Además, el Pipa Benedetto no se presentó a entrenar debido a que su esposa dio a luz a su hija Helena, quien ya tiene el carnet de socia del club.

Mañana, los jugadores volverán a presentarse en Casa Amarilla en el horario de las 10:30 para seguir afianzando tácticas y luego de culminar la misma, el DT Xeneize se irá rumbo a la habitual conferencia de prensa semanal que brinda a los diferentes medios de televisión y radio.