Capitán en problemas

Dura noticia para el mundo Boca. Foto: Infobae

El entrenamiento de Boca tuvo la particularidad de que Fernando Gago debió retirarse a raíz de una molestia en su pierna derecha. En principio se habló de una contractura y por precaución no continuó junto a sus compañeros. Pero para más precisión, se le realizaron los respectivos estudios y el resultado fue el menos esperado.

El parte médico reflejó que, Pintita, sufrió un desgarro en el recto anterior derecho y su recuperación demandará aproximadamente 3 semanas. Debido a esta mala noticia para el conjunto del Mellizo, el mediocampista Xeneize se perderá el duelo frente a Defensa y Justicia.

Tampoco podrá estar presenta ante Vélez y, posiblemente, Patronato. Justo cuando Guillermo disponía de todos sus jugadores para repetir formación, la lesión de Gago cayó como un balde de agua fría. No solo porque no lo consigue desde aquel 2 de marzo, cuando asumió su cargo como director técnico de Boca, sino porque el ex Real Madrid es una pieza fundamental y necesaria en su esquema.

Es conocimiento general que, con su regreso, todo el plantel creció en lo futbolístico y consiguió resultados más que importantes. Fernando le dio esa fluidez necesaria para iniciar ataques peligrosos, potenciando a sus compañeros que notablemente elevaron sus respectivos rendimientos. A su vez, a la hora de recuperar el balón, también aportó toda su jerarquía para alzarse con su objetivo.

Por este motivo, Boca pierde más que un jugador, no contará con la presencia de una pieza indispensable para el equipo de Guillermo. Un futbolista que supo marcar la diferencia en su regreso y que ahora estará ausente por un par de semanas.

Entre sus posibles reemplazantes se encuentran los colombianos, Sebastián Pérez y Wilmar Barrios. El primero de ellos sería quien tiene mayor ventaja debido al juego similar que posee con Gago. De todas formas, cabe destacar que es un jugador irremplazable por lo tanto todo el equipo deberá asociarse de la mejor manera para hacer sentir lo menor posible su ausencia.