Silva: "El resultado de los demás no nos incumbe"

El lateral mencionó que el plantel sólo se interesa por sus propios resultados. Foto: Javier Photogamma

El defensor Jonathan Silva luego de la practica matutina estuvo con diversos medios de prensa en una conferencia donde brindó un entretenido ida y vuelta sobre diversos temas con los periodistas.

Por la muy pareja entre él y Frank Fabra dijo: "Los dos nos entrenamos para ser titulares y respetamos la decisión del entrenador". Además, afirmó que: “Contra San Martin sentí la falta de ritmo" como así también cree que: "Jugar dos partidos seguidos me vendría muy bien". Asimismo, no ocultó su deseo: "Uno quiere jugar todos los partidos y cuando no jugas, juega mucho la cabeza". Cabe resaltar que el ex Estudiantes de La Plata y Sporting de Lisboa no ha tenido los minutos que hubiera deseado desde que llegó al equipo de la Ribera, donde a pesar de verse un nivel parejo (donde Guillermo Barros Schelotto opina el argentino aporta más defensivamente y el colombiano más en el ataque) ha tenido que conformarse con ver la mayoría de los juegos desde el banco de suplentes.

Cuando fue consultado sobre River y su presente, el lateral declaró: "River hará su trabajo y nosotros el nuestro. El resultado de los demás no nos incumbe. Nosotros pensamos en nosotros". Por último, hizo referencia a su renovación de su contrato con el club, la cual vence en 3 meses: “Hoy pienso en entrenarme para el próximo partido. Estoy pensando en Defensa y Justicia. Eso no depende de mí y no estoy pensando en eso” dejando en claro que le pasa la pelota a los dirigentes para que manejen el tema contractual.