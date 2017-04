Angelici: "Boca hizo una buena venta con Bentancur"

El mandamas de Boca opinó sobre la nueva AFA, Centurión, Bentancur y Tevez. Foto: La Capital

El Presidente de Boca Juniors y ahora también Vicepresidente primero de la Asociación del Fútbol Argentino, Daniel Angelici, se puso a disposición de una entrevista radial de Como te va, programa conducido por Marcelo Benedetto.

En primer lugar, habló de diversas temáticas referidas al mundo AFA, donde dijo que: " No hay margen de error, necesitamos hacer las cosas bien. La AFA bien gestionada va a dar superávit". También se refirió a la dura sanción que sufrió el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi: “El artículo que leí no era para que le den 4 fechas. Tenemos 10 días para presentar la apelación por la suspensión de Messi". Para cerrar con la Selección, comentó sobre Bauza, Sampaoli y su perspectiva de clasificación del combinado: "Bauza fue nombrado por la Comisión Normalizadora y vamos a hablar para hacer alguna evaluación. La Selección Argentina no jugó bien pero vamos a clasificar directo. Tenemos grandes jugadores. No es cierto que hablé con gente de Sevilla por Sampaoli".

Luego hizo referencia a Ricardo Centurión, volante Xeneize cuyo pase pertenece al San Pablo, quien está teniendo una performance increíble en el campeonato y por el cual Guillermo Barros Schelotto pidió por su continuidad. Sobre esto declaró: "Vamos a esperar hasta que termine el campeonato por el tema de Centurión". A pesar de tener una función administrativa en el club, hizo un balance de la actuación en los encuentros del equipo del Mellizo: "Hay partidos que me gustan más que otros, perdimos mucho con la salida de Tévez".

Para finalizar, habló sobre Rodrigo Bentancur, volante uruguayo vendido a Italia, y sobre Carlos Tevez y su posible vuelta: "Boca hizo una buena venta con Bentacur, él quiere ir a jugar Mundial Sub 20 y no le vamos a cortar la posibilidad". Con respecto a Carlitos: "Siempre queremos a Tévez en Boca, pero la decisión la tiene él".