Previa Boca Juniors - Defensa y Justicia: Afianzarse bien arriba

Último partido disputado en La Bombonera | Foto: Goal

Buscar el liderazgo absoluto. Esa es la misión para Boca Juniors en el día de hoy. El Xeneize disputará su partido por la fecha 18 a partir de las 20:00 ante Defensa y Justicia en la mítica Bombonera.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto arriesgarán con todas sus armas para conseguir el triunfo, asegurar la punta del campeonato y de esta manera estirar la diferencia con su escolta, San Lorenzo, a seis puntos. Obviamente, que luego deberá esperar el resto de los resultados para ver la diferencia de puntos con el resto de los equipos.

Claro está que el club de la ribera no es el mismo que disputó la última serie de partidos con Carlos Tevez al actual. El cambio de esquema es un cambio notorio y hay sectores que pudieron ponerse la mochila en la espalda, como el tridente de ataque compuesto por Darío Benedetto, Cristian Pavón y Ricardo Centurión, quien este último porta la ‘10’ que dejó el Apache y además se hará un intento para que se haga el uso de la opción de compra del ex Racing.

Para recibir al Halcón de Varela, el mellizo tendrá que lidiar con otro problema en su esquema ya que no podrá formar en la noche de hoy con los mismos once jugadores que enfrentaron a San Martín de San Juan debido a que Fernando Gago se desgarró esta semana en el recto anterior de su pierna derecha. Se hablaron de dos posibles reemplazantes como Wilmar Barrios y Sebastián Pérez, pero fue el ex Atlético Nacional fue quien ganó la pulseada y se ganó la titularidad para este cotejo.

El rival, Defensa y Justicia, viene de un pequeño parate por la postergación del partido ante Independiente. El equipo de Sebastián Beccacece querrá levantar vuelo y repuntar lo hecho hace poco en cuanto a sus resultados. De los últimos quince puntos disputados, consiguieron doce.

Si bien no se encuentra en una posición complicada en cuanto a los promedios, debe seguir sumando ya que está a 10 puntos de Olimpo –último equipo en zona de descenso-. Para visitar a Boca, el entrenador de Defensa realizará una sola variante en comparación al último partido. En la zona ofensiva, Juan Kaprof ingresará en lugar de Nicolás Stefanelli.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Jonathan Silva; Pablo Pérez, Sebastián Pérez, Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Hugo Silva, Mariano Bareiro, Axel Barboza, Ignacio Rivero; Leonel Miranda, Gonzalo Castellani, Jonás Gutiérrez, Rafael Delgado; Agustín Bouzat y Juan Cruz Kaprof. DT: Sebastián Beccacece.