Sin variantes

El colombiano Sebastián Pérez es uno de los principales apuntados | Foto: Archivo

Aunque tiene uno de los planteles más amplios (y categóricos) del fútbol argentino, Boca Juniors no encuentra el recambio esperado para todas las posiciones. La victoria de hoy dejó en claro que, si bien el resultado fue favorable, el juego del Xeneize no es el esperado cuando faltan las piezas titulares.

En este duelo ante Defensa y Justicia, Boca debió suplir las ausencias de Fernando Gago y Guillermo Sara (lesión), y de Frank Fabra (recientemente convocado a la Selección de Colombia). Sin embargo, sólo el reemplazante del arquero, Agustín Rossi, estuvo a la altura de las circunstancias.

El colombiano Sebastián Pérez fue el que ocupó el lugar de Pintita, buscando características similares a las del ex Real Madrid. Pero el campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional no estuvo nunca a la altura y, además de haber sido expulsado en su último partido, no mostró un buen rendimiento.

Otro oriundo del país cafetero pero con distinto presente es Fabra. El lateral izquierdo goza de la titularidad (bien ganada) en su posición, pero, ante su ausencia, el suplente no mostró estar a la altura. Quien ocupa su posición es Jonathan Silva, ex Estudiantes de La Plata, que no muestra las cualidades del colombiano, más que nada en la faceta ofensiva.

En contraste, una posición bien ocupada es la del '9'. Justamente, hoy fue Darío Benedetto quien cumplió esa función, marcando el gol de la victoria. Pero, cuando el nacido en Berazategui no puede jugar, su lugar lo ocupa Walter Bou, otro que cumple con goles cada vez que le toca disputar minutos.

Así, Boca presenta variantes y en cantidad en todas las posiciones de la cancha, pero no todas satisfacen a los entrenadores. Gino Peruzzi es otro de los que parece inamovible, mientras que la zaga central ni siquiera está consolidada. Una demostración de que, a veces, cantidad no es calidad. Así y todo, los de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto siguen en la punta, y con comodidad: cinco puntos sobre Newell's Old Boys y seis por sobre San Lorenzo (debe un partido).