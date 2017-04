Guillermo: "Se ganó un partido duro para ganar"

Google Plus

Tres puntos de suma importancia ante un duro rival. Foto: Olé.

El Xeneize consiguió una victoria sumamente importante que lo mantiene como único líder del campeonato. Sin jugar bien, ni brillar, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto derrotaron por 1-0 a Defensa y Justicia, el gol lo convirtió Darío Benedetto luego de una excelente jugada de Ricardo Centurión.

Una vez finalizado el partido, el Mellizo se mostró satisfecho por la victoria obtenida y destacó: "Es un partido importante que se haya ganado porque hoy el equipo respondió como equipo".

Por otra parte remarcó que su rival únicamente tuvo un tiro al arco bloqueado por Santiago Vergini, exceptuando dicha ocasión no hubo peligro. "Se dedicaron a presionar, no nos complicó Defensa y Justicia, nos marcó", aseguró Guillermo. Y agregó: "No nos manejaron ni la pelota ni el partido".

Un jugador que, en los últimos partidos, viene derecho y con anotaciones es Darío Benedetto. En una competencia que se refleja más que pareja con Walter Bou, los detalles marcan la diferencia y cada partido es un desafío para ambos. Por consiguiente, el Mellizo señaló: "Benedetto generó 2 tiros en los palos y el gol". Y añadió: "Ojalá siga de racha".

"Me quedo con que el equipo lo fue a buscar y entendió el cambio de Jara por Pavón para los últimos minutos", expresó el DT de Boca. Y, nuevamente, mencionando el planteo del rival, afirmó: "El rival jugó a presionarnos y marcarnos. Entendimos que este partido era de 1 gol".

Una dudosa jugada que tuvo el partido fue la supuesta amonestación al mediocampista de Boca, por este motivo el Melli confesó: "La información que tengo es que el árbitro no lo amonestó a Pablo Pérez, tengo entendido que no está amonestado". De esta manera, podrá estar presente en el próximo partido.

Otro de los puntos a destacar fue la participación, desde le inicio, de Sebastián Pérez en reemplazo de Fernando Gago, lesionado. Guillermo señaló que lo vio bien, con intenciones de dar juego, aunque tuvo que arriesgar al estar amonestado. "Los vamos a extrañar a Gago y Tevez porque son jugadores de nivel internacional, pero somos un plantel y debemos sostener juego", confesó el Barros Schelotto.

Entre otras de sus declaraciones, agradeció a la hinchada y remarcó que los jugadores deben mirarla y contagiarse. Además destacó la importancia de contar con Rodrigo Bentancur y el pedido de gol para él.