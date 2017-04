Google Plus

La Bombonera, emblema del club de la ribera

112 años que pasaron. Un aniversario más para el club más grande del país y por qué no, el más grande del mundo. Todo comenzó con una reunión en la famosa plaza Solís entre genoveses y quien sabría que hasta el día de hoy, Boca Juniors conseguiría muchas cosas. Prestigio, respeto, hazañas, vueltas olímpicas, récords. Boca es historia. Eso es Boca.

El club más ganador del país, más de 60 títulos entre locales e internacionales. Jugadores que han dejado una marca en el club. Jugadores que vistieron la camiseta azul y oro por más de centenares de encuentros. Entrenadores que supieron dar varias vueltas olímpicas. Cientos de ovaciones por la mítica y temerosa Bombonera. Por eso y por muchas cosas más. Eso es Boca.

Un barco sueco que portaba los colores azul y oro le dieron la propia identidad al club de la ribera. Ese adn que se ve en las calles y paredes del barrio de La Boca transmitido con los mismos colores. Boca es identidad.

Además, varias preguntas habrán pasado seguramente por la cabeza del hincha de Boca en algún momento. ¿Qué hubiera sido si ese medio de transporte no pasaba en ese momento? ¿Qué colores tendría ahora Boca? ¿Qué hubiera pasado si Riquelme no arribaba al club? ¿Qué hubiera pasado si Maradona no llegaba en el 81?. Sin embargo, todo eso que alguna vez fue pensamiento, solamente quedó ahí, todo prosperó y más de una vez estos dos ídolos han dado sensaciones de felicidad al pueblo xeneize. Boca es idolatría. Eso es Boca.

Han pasado muchos domingos en los que el pueblo boquense sufrió, en otros son las veces que disfrutó, aunque seguramente gran parte han sido con final feliz. Gente acompañado de su familia, otros que se juntaban, se juntan y seguramente seguirán reuniéndose para ir a ver a Boquita. Otros que dejan alguna tarea pendiente de la facultad o del colegio u otros que hacen lo mismo por un tema laboral para ver al club de sus amores. Ese que conocieron cuando pisaron por primera vez ese estadio de la mano de su padre. Boca es alegría. Boca es tradición. Eso es Boca.

A lo largo de su historia, Boca ha disputado cientos de partidos contra toda clase de rivales. Desde 1913, que el club está en Primera. A partir de ese momento, el Xeneize no paró de jugar de manera ininterrumpida en Primera División. Más de 30.000 días jugando en la máxima categoría del fútbol argentino. Según las estadísticas y las vivencias, Boca es el único club que hasta el momento no descendió. Boca es de Primera. Eso es Boca.

Pasó más de un centenar de años y el club de la ribera ha sido reconocido por muchas cosas. El club más grande del continente con sus 18 títulos internacionales. También, ha estado ubicado en la cima del ranking elaborado por CONMEBOL. El Xeneize formó parte del top ten de los equipos legendarios del mundo acompañando a Real Madrid, Barcelona, entre otros. Boca es reconocimiento. Eso es Boca.

Agregando a la fecha de hoy, el 25 de mayo de 1940 es otra efémeride que ha quedado guardada en la memoria de muchos. El estadio Alberto.J.Armando fue inaugurado ese día en el barrio de La Boca y hasta el día de hoy sigue siendo reconocida no solamente por el hincha de Boca sino que por varias personalidades del mundo futbolero. Grandes jugadores como Pelé, Robert Pires, Diego Maradona, hasta jugadores del rival de toda la vida han hablado sobre este estadio. No solamente el club tiene su prestigio, La Bombonera ha sido condecorada como el mejor estadio del mundo más de una vez por varios medios internacionales. “La Bombonera tiembla”. “La Bombonera se mueve”. “La Bombonera no tiembla, late”. Grandes frases que han sido nombradas muchas veces. Boca es La Bombonera. Eso es Boca.

65 títulos. 31 Campeonatos. Torneos Metropolitanos. Torneos Aperturas. Torneos largos. Torneos cortos. 11 Copas nacionales. Copas Argentinas. 22 Internacionales. Copas Libertadores. Copas Intercontinentales. Recopas Sudamericanas. 1 Título de honor. Boca ha ganado muchas cosas a lo largo de estos 112 años. En todas sus décadas de vida, el Xeneize siempre ha ganado algo. Boca es éxito. Eso es Boca.

Juan Román Riquelme. Silvio Marzolini. Martín Palermo. Roberto Cherro. Carlos Bianchi. Carlos Navarro Montoya. Antonio Roma. Guillermo Barros Schelotto. Antonio Ubaldo Rattín. Rubén Suñe. Ernesto Mastrángelo. Carlos Tevez. Juan Carlos Lorenzo. Sebastián Battaglia. Francisco Varallo. Jorge Bermúdez. Mauricio Serna. Ángel Clemente Rojas. Alberto Márcico. Blas Giunta. Roberto Mouzo. Boca son emblemas. Eso es Boca.

Títulos. Vueltas olímpicas. Historia. Multitud. Entrenadores. Jugadores. Hinchas. Socios. Grandeza. Reconocimiento. Prestigio. Emblemas. Popularidad. Alegría. Carnaval. Pueblo. Grandeza. Caminito. La Bombonera. Sentimiento. Tradición. Pasión. La camiseta "10". Hazañas. Por esas cosas y mucho más. Todo eso es Boca.