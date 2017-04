Sebastián Pérez: "No hay partidos fáciles"

Google Plus

El volante manifestó la intención de tener revancha ante el Fortín | Foto: Goal

Boca Juniors volvió a triunfar. Ubicado como único puntero, el Xeneize ya piensa en Vélez Sarsfield y uno de los más enfocados es Sebastián Pérez, quien no tuvo una buena actuación el último fin de semana ante Defensa y Justicia.

El colombiano habló en el programa Los Más Grandes y garantizó: “Hay que pasar la página. Sea bueno o malo el partido no se puede quedar ahí, siempre uno tiene que despertar al otro día y pensar en el futuro inmediato”.

Volviendo a lo sucedido en el último partido, analizó: “Pienso que tiene que ver en todo. El rival se paró muy bien e hizo una presión inteligente. Con la pelota jugaban bien y su entrenador es muy bueno, tiene mucho conocimiento. Nos analizaron bien, sabían bien nuestras virtudes y nuestras fortalezas. Entonces nos tocó jugar con más lucha y entrega. Fue algo bueno que lo supimos leer y por eso nos llevamos la victoria”.

Luego, llegó el turno de hacer un balance sobre lo personal ante el equipo de Beccacece: “En lo personal fue un partido muy malo, no me gusta hablar de los compañeros. Es un partido que quiero olvidar y tener revancha muy pronto. Me fui triste porque trabajé bien en la semana y era una oportunidad de jugar en La Bombonera con nuestra gente. Hay que dar vuelta la página y pensar en Vélez”.

“La gente lo vivió con mucha pasión. Desde afuera se sentía una energía importante, por momentos en la cancha no escuchaba nada. Fue algo impresionante, nunca me había pasado eso en una cancha de futbol. Eso motiva, la gente siempre estuvo alentando para adelante. Gracias a Dios pudimos darle esa alegría”, declaró el ex Atlético Nacional sobre el aliento de la gente en el último partido.

El próximo encuentro será el domingo en Liniers ante el Fortín, un equipo que pelea otros objetivos. Por ello, Pérez opinó: “En el fútbol argentino no hay partidos fáciles. Ahora con actitud y corriendo ya te complica el rival. Con Vélez va a ser igual o más difícil, porque vienen con una necesidad grande y tienen grandes jugadores de experiencia. Ojala tenga la oportunidad de demostrar que estoy en un buen nivel sino apoyaré desde afuera”.