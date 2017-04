Solís: "Tenemos plantel para salir campeón"

Google Plus

De a poco comienza a sumar minutos en el primer equipo. Foto: Web

Luego del partido entre Tigre y San Lorenzo, en lo que fue derrota del Ciclón, el arbitraje de Germán Delfino estuvo en el ojo de la tormenta por ciertos fallos polémicos. Por este motivo se instaló la idea de que Boca es beneficiado por los árbitros, por su parte Nazareno Solís reconoció que algunas veces fallan a favor y otras en contra.

"No me gusta meterme en el arbitraje. Actúan de una forma porque es lo que piensan en el momento. Lo que pasó, pasó", expresó el ex Talleres en diálogo con ESPN Radio. Y añadió: "Son cosas que se pueden corregir, todos podemos tener errores".

No obstante remarcó que Boca no tiene un penal a favor desde el 22 de mayo de 2016, cuando Arias (Defensa y Justicia) se lo atajó a Federico Carrizo. Al mismo tiempo resaltó que en el partido ante Talleres, lo que fue derrota Xeneize por 2-1, hubo un penal claro que no fue sancionado.

"No sólo hay que fijarse cuando las cosas son a favor de Boca, porque cuando hay errores contra nosotros no los resaltan y no está bueno eso", afirmó Solís.

Por otro lado, teniendo en cuenta el estilo de juego que intentaron imponer tanto Talleres como Defensa y Justicia, señaló: "Fueron los dos equipos que se vinieron a parar de igual a igual o a pararse alto a la hora de la presión. Propusieron una forma de juego diferente a todos los demás .Y añadió: "En los otros partidos, al no ser así, marcamos la diferencia".

Por último, sacó chapa de candidato para alzarse con el campeonato y confesó: "Siempre sostuve que hay que preocuparse por el día a día, faltan varias fechas. Tenemos plantel para salir campeón, pero quedan 12 finales más y hay que ir trabajándolas semana por semana". Además destacó que son un grupo muy unido, particularidad que les da energía y mucha fuerza.