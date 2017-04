Hablaron Barijho y Serna

Google Plus

Los ex jugadores dieron su opinión sobre la actualidad de Boca. Fotos: Taringa y el Intransingente

Todas las semanas en diferentes medios, ya sean radiales o televisivos, diferentes emblemas o ex jugadores de Boca Juniors manifiestan su punto de vista sobre el actual momento de forma. Tal fue así los casos de Mauricio Serna y el de Antonio Barijho.

Primeramente el colombiano, quien dialogó con Solo Boca Radio, dijo entre las declaraciones más importantes que "Todo el mediocampo de Boca jugó mal vs. Defensa y Justicia. Sebastián estaba reemplazando a Fernando". Bancó a los dos colombianos y mencionó: "Seba Pérez debe levantar el nivel para jugar en Boca. Pero Pérez y Bentancur tampoco jugaron bien. Seba Pérez tiene un juego parecido al de Gago, pero para mi gusto el 5 para Boca es Wilmar Barrios". También tuvo palabras críticas hacia el sector defensivo: "En la parte defensiva Boca sigue teniendo problemas, pero no son exclusivamente de la defensa". Por último, dio su opinión sobre el pasado cumpleaños número 112 de Boca Juniors: "Siempre me da mucha emoción que Boca cumpla años. Ser parte de la historia es algo hermoso".

Luego, el Chipi mantuvo una conversación con el medio radiofónico Pasión Azul y Oro, donde le tiró un palito al periodismo en contra de Boca: "El buen rendimiento de Boca le tapa la boca al periodismo y a los Antiboca". Asimismo y para finalizar una breve entrevista, analizó el partido del sábado contra el Halcón de Varela, donde no hubo una gran producción futbolística del equipo de la Ribera: "A Boca se le complicó por el planteo de juego de Defensa y Justicia".