Vélez vs Boca Juniors en vivo y en directo online (0-0)

El último cotejo que tuvo a estos dos equipos en cancha fue en el José Amalfitani, donde en aquel entonces dirigía Rodolfo Arruabarrena al Xeneize. La victoria fue del conjunto local por 2 a 0 con goles de Fabián Cubero y de Mariano Pavone y de esta manera le dio un duro cachetazo al elenco visitante.

El referí designado para impartir justicia es Patricio Loustau, quien recibió elogios por parte del De Felippe y críticas por parte de Barros Schelotto.

El estadio José Amalfitani, el lugar donde Boca no viene teniendo buenos antecedentes en la última época, será el escenario donde se encontrarán ambas entidades en este juego Vélez vs Boca Juniors en vivo de hoy.

Por otra parte, Boca tuvo la mala fortuna de perder al colombiano Sebastián Pérez por una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda ocasionada por su compatriota Wilmar Barrios en la práctica del miércoles. Además, Boca tendrá que buscar los 16avos de final de la Copa Argentina cuando se cruce con Gimnasia y Tiro de Salta.

La novedad de la semana del conjunto de Liniers pasó por la confirmación del rival de los 32avos de final de la Copa Argentina, el cual será Leandro Alem, institución que disputa la Primera D, la categoría más baja del fútbol argentino.

Del lado de Boca, Ricardo Centurión se erige como el jugador más explosivo y gravitante. Sus interminables picadas, desbordes, enganches hacen que los futbolistas de todos los equipos lo terminen pateando en sus piernas para pararlo. Además, cuenta con altas chances de ser uno de los goleadores en la noche del domingo.

La figura del conjunto de Liniers hoy en día es su delantero Mariano Pavone, quien pese a estar con la pólvora mojada, no deja de ser una seria amenaza para la frágil y quebrantable defensa boquense. Con la típica cuota de gol, remates y cabezazos tratará de encarrilar el partido a favor de su club.

Por otra parte, el Guille en la conferencia de prensa habitual de cada viernes, mencionó su deseo de dirigir algún día la Selección Argentina: “En un futuro, sí. Hoy tengo que hablar de mi contrato con Boca y tengo la cabeza en el partido con Vélez. Pienso en eso nada más”. También agradeció los elogios del Presidente de la Nación y del club, Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente: “Es un halago que se hayan referido públicamente así a mi trabajo. Y más conociéndolos porque sé que no regalan elogios. Es una satisfacción, un orgullo y un compromiso para conseguir resultados, no una presión.” Como todos los técnicos, también fue consultado sobre Edgardo Bauza: “Una persona como Bauza no necesita vivir de esta forma” concluyó.

Durante la semana, el técnico Omar de Felippe hizo referencia a que el equipo “Debe sumar como sea” para escaparle a la zona de descenso. Asimismo, hizo hincapié en la baja de Fernando Gago: “Con Gago o sin Gago el equipo no cambia. Es un equipo muy rápido por afuera. Debemos resaltar nuestras virtudes”. Sobre la marca al mejor jugador de la actualidad de Boca, Ricardo Centurión, dijo: “No hay que pegarle, hay que marcarlo, sacarle la pelota y jugar. Al fútbol se gana jugando bien”. Por último, dejó su opinión sobre el encuentro: “Es un lindo partido y es muy importante para nosotros ganar de local. Tenemos que tener cuidado con las individualidades del rival.”

Un dato favorable al equipo de De Felippe y nada optimista para el del Mellizo es que en la última década el Fortín ha ganado en el José Amalfitani 4 juegos contra apenas dos del Xeneize. El resto fueron puros empates.

El historial entre Vélez vs Boca en vivo favorece al elenco que actualmente dirige Guillermo Barros Schelotto. Hasta el momento se han enfrentado en 203 ocasiones donde Boca salió victorioso en 99 oportunidades contra 55 de Vélez. Además, la parda se hizo presente en 49 ocasiones.

El equipo de la Ribera es el que más ganó de visitante y su último antecedente lo demuestra: una victoria 2 a 1 en el Hilario Sánchez contra San Martín de San Juan. Los goles fueron de Cristian Pavón y Ricardo Centurión y del lado del equipo cuyano, Emanuel Dening empató transitoriamente.

El Xeneize enfrenta al Fortín con una misión clara: ir en busca de las 3 unidades para estirar nuevamente a cinco la diferencia con sus más inmediatos perseguidores.

En su última presentación como local, el equipo de Liniers se tuvo que conformar con un empate 1 a 1 con Huracán de Parque Patricios. El gol del equipo de Omar de Felippe fue obra de Diego Zabala mientras que Mauro Bogado igualó las acciones a poco de culminar el juego.

Vélez no viene teniendo un papel aceptable en el torneo y debido a su irregularidad y un plantel plagado de juveniles se ha complicado con el descenso y es por eso que es fundamental que gane para alejarse lo máximo posible de los puestos más abajo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Vélez vs Boca Juniors en vivo por la decimonovena fecha del Torneo de la Independencia 2016-17. ¡Comenzamos!