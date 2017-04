Cara a Cara: Benedetto vs. Pavone

Habrá duelo de goleadores en Liniers. (Fotomontaje: VAVEL)

Boca Juniors se encuentra puntero con una ventaja de dos y tres puntos respectivamente de sus perseguidores. Ya sabe que San Lorenzo y Newell's triunfaron en sus duelos y le meten presión al conjunto de la Ribera. Es por eso que el conjunto de Guillermo Barros Schelotto no puede salir a especular en su visita a Vélez Sarsfield de ésta noche (20:15) correspondiente a la 19ª fecha del Torneo de Primera División.

Las lesiones vienen mermando al líder del torneo. En el entrenamiento del jueves, Sebastián Pérez se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda por lo que su recuperación le demandará al menos 6 meses. A raíz de lo sucedido, su compatriota Wilmar Barrios tomará su lugar en el once inicial. En el frente de ataque sí se repetirán dos que viene en gran nivel: Ricardo Centurión y Darío Benedetto. A éste ultimo analizaremos.

A principios de año, cuando el "tire y afloje" en AFA por los derechos de televisación sumado a los casi tres meses sin torneo, los clubes disputaban partidos amistosos para no perder ritmo. En dicho escenario, el Pipa vio amenazado su titularidad a manos de Walter Bou quien, a fuerza de goles y buenas actuaciones, se fue ganando la confianza del cuerpo técnico y los hinchas. Los meses pasaron y el torneo comenzó pero Guillermo le respetó el lugar y lo respaldó. Darío se lo devolvió con goles: el ex-América ya lleva tres gritos (oficiales) en el año y viene de darle la victoria agónica ante Defensa y Justicia del sábado pasado.

En el 4-3-3 que propone el Melli, Benedetto es la referencia fija en el área, el finalizador de la jugada. Cuenta con dos extremos rápidos y ligeros por las bandas como Centurión y Pavón que le facilitan el camino del gol, aunque no es un negado con la pelota ni mucho menos. Tiene oficio para fabricarse sus espacios y además posee un potente remate de media y larga distancia, dos de sus armas que espera utilizar para seguir en racha ésta noche ante el Fortín.

Del lado del rival, Omar De Felippe confía en Mariano Pavone como su carta de gol. El experimentado delantero de 34 años sabe que ante Boca se juegan una chance importante en su lucha por no descender y no quieren desperdiciarla. El Tanque lleva dos goles éste año (ambos en el triunfo como local ante Estudiantes) pero su equipo no gana hace 4 fechas donde acumula dos empates y una caída. "Están punteros porque fueron quienes mejor hicieron las cosas. En caso de ganarles, será diferente al resto porque lo hicimos frente al líder del torneo. Enfrente está Boca y conseguir los tres puntos te levanta anímicamente. Ojalá podamos conseguirlo", declaró ante la prensa entre semana.

Dadas éstas condiciones nos espera un partido que, en los papeles, suena interesante pero que dependerá de ambos equipos y, por supuesto, el factor climático.