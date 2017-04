Benedetto: "Vamos por el camino correcto"

Goleador y titular indiscutido. Foto: Web

Finalmente, el tiempo le dio la razón a Guillermo Barros Schelotto. Fue él quien respaldó, en todo momento, a Darío Benedetto cuando atravesaba tramos de bajo rendimiento y de poco goleo. El ex América, en reiteradas oportunidades, agradeció el apoyo recibido por el cuerpo técnico y comenzó a devolver toda muestra de confianza a base de goles como también de grandes partidos.

Por su parte, el atacante Xeneize, le quitó importancia a lo que hagan en la vereda opuesta y afirmó: "Estamos a ocho puntos de River, no nos preocupa su rendimiento".

"Hoy hay varios equipos que están a tiro para pelear arriba como Newell's, Estudiantes, San Lorenzo", reconoció el goleador en diálogo con TyC Sports, en Líbero. Y, teniendo en cuenta su deseo como el de todo el equipo, añadió: "Mi sueño es salir campeón con Boca, vamos por el camino correcto".

En el último cotejo, con victoria del equipo Xeneize, pudo verse un equipo compacto en cada una de sus líneas. Por este motivo fue considerado como uno de los mejores partidos en lo que va del año. Incluso el Mellizo destacó el gran partido realizado por sus dirigidos.

Teniendo en cuenta dicho encuentro, Benedetto remarcó: "Contra Vélez fue nuestro mejor partido, siempre manejamos la pelota en el medio y lo importante es que se ganó".

Aunque hoy en día es considerado como el 9 titular del equipo de Guillermo, bien sabe que no puede bajar el ritmo, por tal motivo declaró: "Sé que no puedo relajarme, porque está (Walter) Bou a disposición para entrar".

Finalmente, recordó aquel día en el que debutó con la camiseta de Arsenal frente a Boca, del cual es hincha, por lo que no pudo ocultar su sentimiento. "No podía dejar de mirar a la hinchada de Boca. Encima cuando me toco entrar, me mandaron a la barrera y fue gol de Riquelme de tiro libre", concluyó.