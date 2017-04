Schelotto: "Calculo que el equipo contra Patronato será el mismo"

Google Plus

El Guille dialogó con los diferentes medios en el día de ayer. Foto: La12 tuittera

Como antesala de cada encuentro, Guillermo Barros Schelotto mantiene una conferencia de prensa los días viernes con los periodistas. En el día de ayer, previo al juego con Patronato de Paraná, confirmó el once titular: "Calculo que el equipo contra Patronato será el mismo que jugó contra Velez, igual esperaremos hasta mañana". También aclaró que sea la condición que fuere, Boca va a salir a jugar de la misma manera: "Siempre intentamos jugar de la misma manera, de local y visitante". Además, resaltó que el equipo juega como el quiere: "De a poco se ve lo que quiero de Boca, quizás haya que ajustar la definición. Igual, falta seguir mejorando".

También hizo referencia a Ricardo Centurión y Carlos Tevez, por los cuales se rumorea que pueden invertir en el próximo mercado: "Aún no pensé sobre la vuelta de Carlos o la permanencia de Centurion. Solo pienso en el partido del domingo contra Patronato". Sobre Ricky le volvieron a preguntar sobre su posible convocatoria a la Selección Argentina: " No me sorprendería que sea convocado, está en un nivel muy alto, se lo ve más maduro".

Se refirió al capitán Fernando Gago a quien espera tenerlo en cuenta lo más pronto posible: "Gago es un jugador de nivel internacional, si está al cien por ciento por supuesto que juega de entrada". También habló de las variables que le ofrece el colombiano Wilmar Barrios: "Wilmar Barrios puede jugar como volante central y también por las bandas".

Luego hubo lugar para hablar de la polémica de la semana pasada que involucró a Jonathan Silva y Cristian Pavón: "Hablamos con Pavón y Silva, fueron apercibidos. Hablamos con ellos específicamente sobre el uso de las redes sociales. Les hablamos a los jugadores de como deben de usar las redes sociales y la importancia de cuidar el nombre de Boca juniors".

Por último en cuanto a su renovación, el Mellizo mencionó: "No nos va a costar llegar a un acuerdo por la renovación. No soy complicado".