Boca Juniors vs Patronato en vivo y en directo online (0-0)

¡Bienvenido querido lector a VAVEL Argentina! Comenzamos con la transmisión del Boca Juniors vs Patronato en vivo a la hora del partido. Espere con nosotros en su periódico deportivo favorito d ela Argentina, en VAVEL.

Patronato llega de una dura caída ante Independiente, en tanto el local, Boca Juniors, viene de ganarle a Velez Sarsfield, en uno de los mejores partidos del xeneize.

El xeneize se encuentra primero con 43 puntos llevándole 5 puntos a su escolta, Newell’s Old Boys. Llega de ganarle a velez por 3 a 1 con goles de Benedetto, Peruzzi y Pavón, En uno de los mejores partidos del equipo en este semestre.

Estas con las posible formaciones del partido Boca Juniors vs Patronato en vivo

Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Nazareno Solís o Junior Benítez.

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera, Lucas Márquez; Damián Lemos; Alejandro Gagliardi, Gabriel Graciani, Marcelo Guzmán, Lautaro Comas; Fernando Telechea.

Guillermo Barros Scheloto, tendría pensado repetir equipo, pero no podrá tener a Ricardo Centurión. El volante sufrió un esguince en la rodilla izquierda. Estará entre 6 a 8 semanas fuera de las canchas

El último partido de local, fue en la fecha 18va. donde recibieron a Defensa y Justicia. el Halcón de Varela, faltando 18 minutos para el final aparecería el goleador , Darío Benedetto, para poner el 1-0 final y dejar los tres puntos en La Bombonera.

El santo llega de caer de local ante un endemoniado Independiente que se hizo de la victoria en el Grella por 5 a 0.

Hoy se encuentra decimo sexto en la tabla de posiciones, con 23 puntos.

La caída ante el rojo en la fecha pasada, fue la numero 8 en este campeonato.

El último partido de visitante fue ante Huracán, en Parque Patricios. Donde el globo y los santos empataron en 0

En los entrenamientos de la semana Matías Garrido y Marcos Minetti siguen entrenando de manera diferenciada, el 10 aun sigue en recuperación por su problema cervical, en tanto Minetti, por lesión en uno de sus tobillos.

Rubén Forestello dio indicios del posible once ante Boca, con una vuelta y un posible cambio táctico. Lautaro Comas volvería al once inicial en lugar de Damián Arce. Pero nada esta confirmado y ante los posibles once ante el xeneize todo podría indicar que seguirá con el 4-4-2.

Historial: Se han enfrentado en dos ocasiones en el denominado hoy viejo torneo nacional de 1978. En la visita de Boca a Paraná, lo xeneizes se impusieron 2 a 0 ante el Patrón.

En La Bombonera en aquel encuentro histórico para los paranaenses, el equipo de la Boca gano por 2 a 1. Los goles de ese encuentro fueron de Carlos Mudry (PAT), Carlos Salguero y Armando Husillos (BOC).

Los destacados : Darío Benedetto Es la referencia fija en el área, el finalizador de la jugada. Cuenta con dos extremos rápidos y ligeros por las bandas como Centurión y Pavón que le facilitan el camino del gol, aunque no es un negado con la pelota ni mucho menos. Tiene oficio para fabricarse sus espacios y además posee un potente remate de media y larga distancia, dos de sus armas.

Lautaro Comas el jugador más gravitatorio del elenco paranaense. El volante derecho es un jugador rápido, cual sabe jugar mucho por fuera, desbordando y tirar centros para los delanteros de turno en el equipo, con la características principales de una buena pegada y no dar nunca una pelota por perdida.

Dato curioso: El hoy destacable jugador de Patronato, es el nieto de aquel recordado e histórico jugador de Boca, Jorge Comas.

El encuentro se llevara a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, la histórica Bombonera.

Además contará con el Arbitraje de German Delfino.

Vuelve a dirigir en la bombonera después de 19 fechas – Siete meses- donde expulso a Carlos Tevéz por un insulto, que le costo la sanción de 3 fechas sin jugar. Partido que termino 3 a 0 a favor, contra Belgrano.

En tanto a Patronato solo lo dirigió en la fecha 16 contra Velez Sarsfield. Fue en este torneo, pero en la primer parte del campeonato. Encuentro que termino en 0.

Declaraciones Por el lado del local , Gino Peruzzi se refirió al encuentro como la primer final de su objetivo principal. “ Contra Patronato, Tenemos que sumar de a tres. Es la primer final que nos toca”

En tanto la visita el que hablo fue Sebastián Bertoli: "Tendremos que sortear la presión de Boca; defender en espacios reducidos y aprovechar chances con pelotas paradas"