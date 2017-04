Sin Pintita todavía

Gago desea estar lo más pronto posible en la consideración del Guille pero por ahora tendrá que esperar. Foto: La Nación

Ya pasó el empate con Patronato de Paraná y Boca ya se dispone a pensar en su siguiente contrincante en la fecha 21, donde visitará a Atlético de Rafaela y ya cuenta con una baja.

Fernando Gago, desgarrado hace 3 semanas, se mantendrá al margen del juego debido a que Guillermo Barros Schelotto, DT Xeneize, buscará tenerlo en el mejor estado físico y futbolístico en el juego contra Arsenal de Sarandí.

Pese a estar mucho mejor y que ha pasado una buena cantidad de tiempo y la actuación del último juego ante el elenco paranaense se hizo notar su ausencia, el Mellizo prefiere no apurarlo y llevarlo de a poco y se puso como objetivo ponerlo en el once titular ante el Arse.

De esta manera, el mediocampo seguirá siendo compuesto por el colombiano Wilmar Barrios, el ex Newell's Pablo Pérez y por el uruguayo Rodrigo Bentancur, quienes no desentonaron en los juegos donde Pintita no estuvo en cancha pero no se acercan a la transcendencia y la determinación que el ex volante del Real Madrid, Valencia y Roma logra.

Recordemos que Fernando Gago sufrió un desgarro en el recto anterior derecho y ya se perdió los encuentros ante Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield y Patronato y el próximo domingo será su cuarto juego afuera. El mediocampista central se ha visto trastocado a lo largo de sus últimos dos años y medio por diversas lesiones, dos serias en el Tendón de Aquiles, y por lo cual se ha vuelto un jugador propenso a lastimarse.