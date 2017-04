Boca contará con público en Santa Fe

Google Plus

El elenco boquense como en la foto, acompañará a los jugadores en el duro juego ante Rafaela. Foto: Sin Mordanza

Mientras Boca Juniors se prepara en Casa Amarilla para su juego contra Atlético de Rafaela, el ApreVide le otorgó la chance de que el Xeneize lleve hinchas visitantes al estadio Nuevo Monumental.

La cantidad que se rumorea de posibles espectadores rondaría los 3000 y 4000 personas con lo cual el equipo de la Ribera contaría con una quinta parte de asientos.

Por otra parte, Boca tiene un complicado compromiso ante la Crema, el club más comprometido con la zona de descenso (último con 0,941). El equipo de Juan Manuel Llop no encuentra el rumbo ni siquiera en este torneo pero los últimos encuentros en esta cancha entre ambas instituciones no le trae buenos augurios a Boca con lo cual Rafaela tratará de lastimar nuevamente y por qué no, complicarlo en su camino al título.

La baja de Ricardo Centurión y de Fernando Gago hace entrever que el juego como pasó ante Patronato no será bueno en la producción y la escasez de ideas abundan en un plantel golpeado desde el aspecto físico durante todo el torneo. Guillermo Barros Schelotto intentará reanimar a su equipo en las prácticas y mejorar tanto en el aspecto defensivo, donde falló en los últimos dos juegos y en gran parte del torneo, y en el aspecto ofensivo, donde las ausencias más notorias hace decaer el nivel notablemente.

Lo único cierto es que Boca no bajará los brazos y buscará silenciar a quienes dicen que el equipo está en un nivel bajo con respecto a sus perseguidores y con la hinchada como protagonista, buscará volver al andar triunfal.