Igualdad con sabor a derrota

Paridad inesperada ante Patronato. Foto: Web

Boca no consiguió desempeñar un buen partido ante Patronato y, tras un error defensivo, llegó el empate definitivo. El panorama era más que alentador para que el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se alejara considerablemente de sus perseguidores. Pero, nuevamente, mostró falencias en el ataque con reiteradas situaciones sin poder convertir y en la única situación que la visita se aproximó al arco de Agustín Rossi, terminó en el gol del empate.

El Mellizo, una vez finalizado el encuentro, se mostró molesto por las repetidas distracciones de sus jugadores y la falta de impronta para poder cerrar los partidos sin tener la sensación de estar definido con anterioridad.

Por su parte, cabe destacar el partido de Wilmar Barrios. Con las respectivas lesiones de Fernando Gago y Sebastián Pérez, fue el ex Deportes Tolima quien ocupó el mediocampo Xeneize y cumplió de gran manera. En cada intervención del colombiano pudo apreciarse la aprobación de toda una Bombonera que, eufóricamente, celebró cada vez que recuperaba una pelota o disputaba la misma.

Otro de los jugadores que se debe destacar es Darío Benedetto. Fue el autor del gol Xeneize a través de un gran cabezazo luego del centro enviado por Nazareno Solís. El ex América mantiene su buena racha y se ubica, con sus 12 goles, como el goleador del equipo.

Pese a esto, Boca no supo mantener el buen nivel demostrado ante Vélez y no pasó del empate ante Patronato. Se vio un equipo sin ideas, con baja efectividad para convertir las situaciones generadas y, como en la mayoría de los partidos, errores defensivos que terminan costando caro. Si bien en ningún momento el rival insinuó algún tipo de peligro, la realidad es que no lo supo liquidar cuando pudo hacerlo y finalmente fue un empate que deja un sabor a derrota, teniendo en cuenta que, ante Talleres, se dio un hecho similar. A pesar de este tropiezo, los dirigidos por el Mellizo mantienen una diferencia de cinco puntos por sobre su escolta Newell's.