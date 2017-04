Mouzo: "Los centrales de Boca cometen errores básicos"

El ex defensor de Boca opinó sobre el papel que viene teniendo la defensa del líder del torneo. Foto: Diario Tiempo Digital

Quizás muchos lo conozcan, quizás otros no tanto, pero Roberto Mouzo fue y sigue siendo el hombre con más presencias con la camiseta azul y oro. Un defensor central y en algunos casos lateral o volante tapón, que siempre cumplió con creces su papel en la institución y es muy respetado por el Mundo Boca.

Este lunes por la noche, estuvo de visita en el programa Diario Xeneize, donde en una extensa entrevista hizo mención a varios temas.

Primero empezó hablando de lo feliz que es que el mundo reconozca su trayectoria en el club: "Estar dentro de los apellidos que quedaron dentro de la historia del club es un orgullo" y agregó: "Tengo la suerte que el hincha de Boca me da su cariño y me recuerdo día a día mi récord de más partidos en el club".

También se acordó de la final de 1976 contra River, título que para él tiene más importancia que la Intercontinental: "Gané Intercontinental, Libertadores, pero el mejor título fue la final con River en cancha de Racing durante 1976".

Se sintió defraudado por Daniel Osvaldo, ex jugador del equipo de la Ribera: "Osvaldo me falló como profesional". Y prosiguió: "Osvaldo estuvo 15 partidos y se besó la camiseta, no lo acepto. Yo nunca tuve que hacer eso para ganarme al hincha". Mouzo, también dijo que cree que Carlos Tevez se tuvo que quedar en el elenco de Guillermo Barros Schelotto: "La felicidad no te la da la plata, por eso creo que Tevez debió quedarse en Boca. Es mi opinión".

Mouzo, con su experiencia como defensor, criticó duramente a la defensa del Mellizo: "Los centrales de Boca cometen errores básicos. A veces están en línea, no se hablan entre ellos, no cubren bien la espalda. Hay distracciones preocupantes en la defensa de Boca. No se hablan entre ellos, juegan en línea". Asimismo, le dio un mensaje a los jugadores de la última línea para que se den cuenta donde juegan: "Un central en Boca debe darse cuenta dónde están jugando, lo que significa vestir esos colores".

Por último, destacó la conducción de Juan Carlos Lorenzo y del equipo en el momento que todavía jugaba: "El equipo del Toto Lorenzo era brillante, no te puedo dar un apellido" y "El equipo de Lorenzo fue, puesto por puesto, lo mejor que tuve en mi carrera. ¿Un apellido? Los once".