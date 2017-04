Benedetto: "No tenemos que mirar a los de atrás"

Benedetto es uno de los goleadores del torneo | Foto: Informate Salta

Boca Juniors continúa con el liderazgo del torneo a pesar de empatar en la última fecha ante Patronato. Uno de los jugadores del puntero que atraviesa un buen presente es Darío Benedetto, que viene de anotar ante el Patrón y convertirse en uno de los goleadores del campeonato.

"La bronca por haber empatado con Patronato todavía nos dura. No supimos ser inteligentes para mantener el resultado y llevarnos los 3 puntos. Nosotros no tenemos que mirar a los de atrás, sólo enfocarnos en nuestro objetivo. Sabemos que tenemos una diferencia al resto, pero no tenemos que relajarnos. Todavía no salimos campeones", manifestó el delantero xeneize.

Continuando con el partido ante el conjunto rojinegro, el local sufrió dos bajas importantes como la de Centurión y Gago, a lo que Benedetto opinó: “Centurión es un jugador importantísimo para el equipo al igual que Fernando. Obviamente que la lesión de Fernando nos juega en contra. Tenemos como suplantarlo pero no es lo mismo. Son jugadores importantísimos, no les toca estar pero tenemos que reemplazarlo de alguna manera”.

“Todo jugador tiene el sueño de poder estar en una Selección. Si se da o no, no depende de mí, pero bienvenido sea”.

Así como algunos de sus compañeros estuvieron ausentes, otros sumaron minutos, por ejemplo, Barrios y Solís. Sobre ello, dijo: “Wilmar ha hecho partidos importantísimos desde que le tocó entrar y Solís entró y dio el pase de gol, quizás no tuvo tantos minutos durante el torneo pero todos están al 100% para que cuando el técnico disponga de ellos, respondan”.

Una de las jugadas del último partido tuvo mucha trascendencia tras el error de Cristian Pavón. El "9" de Boca estuvo cerca habló sobre el hecho de su compañero y expresó: “En ese momento no lo podía creer. Se mandó una jugada increíble y está bien que él quiera terminarla. Hoy se habla de Cristian que me la tenía que dar a la pelota. Yo también soy egoísta a veces pero nosotros tenemos que pensar en lo que viene. Si el resultado hubiese sido a favor hubieran estado hablando de la jugada que hizo”.

Por último, Benedetto habló sobre su llegada al fútbol local y cerró: “Tanto en lo económico como el nivel de vida es muy distinto. A la hora de volver al fútbol argentino no lo dudé un momento, mas allá de que esté tranquilo en otro lado con diferencias económicas. Te podes dar un montón de lujos pero no hay como estar en tu país y jugar en el fútbol argentino que es lo más lindo que hay”.