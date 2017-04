La igualdad genera cambios

El DT no quiere seguir perdiendo puntos clave. Fuente: Clarín

Cuando todo parecía que el domingo Boca iba a terminar puntero con comodidad, en un minuto cambió toda la historia. El gol de Damián Arce hizo que un murmullo recorra la Bombonera, ya que a pesar de todavía estar a 5 puntos del segundo puesto, el equipo volvió a fallar como local y no termina de ser confiable.

Nazareno Solís, que ingresó en lugar del lesionado Ricardo Centurión, había tenido un buen primer tiempo, relevando a Frank Fabra y tirando el centro del primer gol. Sin embargo, su aporte ofensivo más allá de ese centro había sido escaso y no fue el reemplazante ideal del portador de la 10 xeneize. En la segunda parte entró uno de los refuerzos veraniegos del club de La Ribera, Junior Benítez, pero tuvo un partido aún más discreto que el del joven extremo de Campana. Por eso, en la cabeza del entrenador se baraja la posibilidad de que ingrese Fernando Zuqui como titular el domingo para visitar a Atlético Rafaela, con la posibilidad de Solís como alternativa para aprovechar posibles espacios que aparezcan con el paso de los minutos.

El lateral izquierdo es el otro area de debate entre el cuerpo técnico. Fabra tiene excelentes cualidades ofensivas, pero defensivamente deja muchos espacios a su espalda y tiene errores en el retroceso. Por eso vuelve a escena Jonathan Silva, jugador que los mellizos consideran tiene mejores aptitudes defensivas.

Si se terminan dando estas modificaciones, también cambiaría de rol Cristian Pavón, con Zuqui jugando por derecha y el ex delantero de Talleres tirado sobre la izquierda, donde mejor puede aprovechar su pegada. Así, Gino Peruzzi también va a tener un rol más importante en ataque, ya que por derecha no tendría un volante muy ofensivo con la presencia del ex jugador de Godoy Cruz.

Las dudas de Guillermo Barros Schelotto no nacen de los rendimientos. Nacen de las lesiones, que luego no puede tapar en la cancha. En la recta final del campeonato, los suplentes van a tener la responsabilidad de hacer olvidar a los titulares.