Se ultiman detalles para el partido despedida de Román

El 10 dará su última función en La Bombonera ante el público que más lo quiere. Foto: Christian Manzanelli

En los últimos días ha comenzado a delinearse los detalles finales del partido despedida de Juan Román Riquelme, al cual están invitados muchos futbolistas de gran calibre y lo cual el buen fútbol, sobre todo del protagonista, estará garantizado.

Desde principios de semana comenzó a rumorearse algo que cada vez toma más poder en los medios de comunicación: el día del juego. Luego de varias idas y vuelta, el máximo ídolo de la historia Xeneize tendría acordado de palabra celebrar dicha fiesta en la Bombonera el próximo 16 de diciembre.

Cabe destacar que todavía falta el ok tanto del Presidente de la institución, Daniel Angelici, como del jugador pero no habría mayores inconvenientes en ello y se estaría anunciando lo más pronto posible. La gran noticia sería que podrían asistir simpatizantes desde cualquier punto del país y no estaría rigiendo la regla de tener que ser hincha para estar en el templo.

Otro punto para destacar es que los puntos de venta serán dados a conocer por fuentes del club o de la empresa que está a cargo de la ceremonia debido a que se ha dado cuenta de que hay personas que han publicado sobre la venta de entradas al encuentro y todavía no se ha confirmado ni la fecha ni el horario. Uno de los voceros en reconocer dicha estafa a los hinchas azul y oro fue uno de los hermanos de JRR.

Falta cada vez menos pero Román ya está poniéndose a punto para entrar por última vez a una cancha de fútbol y deleitar a millones de personas que observarán al último enganche del fútbol argentino.