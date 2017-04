Suenan nombres para reforzar el equipo

Google Plus

El lateral y el mediocampista están siendo seguidos por el cuerpo técnico de Boca. Fotos: Olé y Mundo Deportivo

Como siempre ocurre, en Boca siempre hay jugadores a los cuales se les termina el ciclo y otros a los cuales pueden comenzar. Este último caso puede suceder con el defensor Leonel Di Plácido y volante Emanuel Reynoso. En ambos casos es preciso decir que la fuente que dio a conocer dicho interés fue la del periodista Augusto Cesar en su cuenta de Twitter.

El caso del lateral de Atlético Tucumán viene a ser una cuestión de que Gino Peruzzi, lateral que está hace tiempo en Boca, no ha tenido un buen 2017 como toda la defensa y Guillermo Barros Schelotto no vería con malos ojos sumar una alternativa con buenas virtudes defensivas y ofensivas al elenco Xeneize. Este defensor proviene de All Boys y en su momento estuvo a punto de partir hacia Racing Club pero finalmente fue fichado por el Decano.

El caso del volante creativo de Talleres de Córdoba es igual al anterior. Boca sabe que perderá jugadores importantes en el medio y el Mellizo vio en el joven cerebro del conjunto cordobés las cualidades necesarias para desequilibrar y romper esquemas defensivos de cualquier equipo. La confirmación llegó cuando jugaron en La Bombonera fechas atrás donde el conjunto boquense perdió con la T y donde el enganche le dio la victoria a su equipo. Bebelo de todas formas, por declaraciones de la institución cordobesa, tendría destino europeo aunque no dio por cerrado la oportunidad de pasar a Boca pero por un costo bastante alto debido a sus continuas buenas actuaciones.

De todas maneras, falta mucho para que se abra el mercado de pases y seguro aparecerán más nombres, más que nada en el sector defensivo y en la mitad de la cancha, donde Boca necesitará hacer hincapié.