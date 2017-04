Guillermo: "Lo vamos a definir mañana al equipo"

El técnico mantiene dudas para el puesto de volante extremo en el encuentro del domingo. Foto: La12 tuittera

Guillermo Barros Schelotto una vez más asistió a la conferencia de prensa ante diferentes medios donde dejó relevantes declaraciones.

Para empezar, el Mellizo dejó en claro que todavía no tiene confirmado el once titular: "El equipo lo vamos a definir mañana, obviamente no va a variar mucho que el partido anterior". Cuando fue consultado sobre quien tendrá el puesto de tercer extremo en lugar de Ricardo Centurión, dijo: "Mañana definiremos si juega Benítez, Solís o Zuqui". También se le pregunto al DT si la decisión pasa por las condiciones de la cancha, a lo cual respondió: "No tiene nada que ver las dimensiones de la cancha para que jueguen Zuqui, Solís o Benítez”. De todas formas, ubicó al ex volante de Godoy Cruz, máximo aspirante a figurar desde el arranque en un puesto definido: "Zuqui es un cuarto volante o puede ser interno. Lo pienso más como volante como jugaba en Godoy Cruz".

También agradeció el gesto de los referentes del plantel para sus compañeros por la reunión que mantuvieron para motivar al equipo: "Más allá que se reúnan o no los jugadores hay una gran relación. Todo lo que puedan charlar y hacer evolucionar el equipo es bueno". Con respecto a Rodrigo Bentancur y su posible ida al Mundial Sub20, replicó: "FIFA ya dijo que no era obligación de ceder a los jugadores al Sub 20. Decidiremos en conjuntamente si los cedemos o no. Como los clubes no están obligados a ceder a los jugadores a mediados de Mayo informaremos nuestra decisión".

Por último, habló del panorama de Ricky Centurión y Fernando Gago, quienes están actualmente en la enfermería del club: "Con respecto a Gago me decían que entre lunes y martes se sumará al grupo, de responder bien estará contra Arsenal. Con Centurión hay que esperar por lo menos 21 días para que haga trabajos de campo y ver como evoluciona con su dolor."