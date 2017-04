El Salvavidas: puntero pero con menos diferencia

Google Plus

El campeonato, con este empate, quedó al rojo vivo. Foto: Infobae

En una cancha difícil, el Xeneize jugó un muy flojo partido y no consiguió romper el cero ante el último de los promedios. En los dos últimos partidos, no pasó del empate ante rivales medianamente accesibles. Ante Patronato, por una desatención defensiva concluyó igualando en la Bombonera y, en este último encuentro ante Rafaela, en ningún momento pudo demostrar una línea de juego y, también, resultó en empate.

Lo cierto es que Boca desperdició momentos fundamentales en los cuales, debido a resultados de otros equipos, una victoria hubiera estirado la ventaja por sobre sus perseguidores. En dichos partidos, como Talleres, Patronato y Rafaela, el Xeneize no logró imponer su ímpetu y, por este motivo, no obtuvo triunfo alguno.

Este presente refleja que, pese a desaprovechar ciertas oportunidades, el equipo del Mellizo continúa como el único líder del torneo, a tres puntos de su máximo perseguidor, Newell´s. Por tal motivo le permite seguir dependiendo de sí mismo para soñar con la obtención del campeonato.

Resulta difícil poder rescatar aquellos puntos relevantes del partido ante Rafaela. Por un lado, Agustín Rossi demostró seguridad bajo los tres palos y fue importante, con su pegada, cuando Boca intentó salir de contra.

La defensa no pasó por momentos comprometedores aunque, Santiago Vergini no tuvo uno de sus mejores partidos. Caso contrario fue Juan Manuel Insaurralde a quien se lo pudo ver un poco más firme en la marca. Los laterales poco influyeron a lo largo del partido.

En el mediocampo, Wilmar Barrios fue quien más se destacó en su posición, en estos partido que le tocó disputar, siempre cumplió y su desempeño fue importante en cada cotejo. Por su parte, Rodrigo Bentancur tuvo ciertas intervenciones positivas aunque no consiguió gravitar.

Por último, Boca no pudo generar peligro, por lo que no dispuso de situaciones para anotar exceptuando alguna que otra aproximación producto del empuje pero no por el juego asociado.

El próximo partido será ante Arsenal, en la Bombonera, con la suma necesidad de obtener los tres puntos teniendo en cuenta la complicada seguidilla que tendrá que afrontar el equipo de Guillermo Barros Schelotto en las próximas fechas.