Bentancur: "No sumamos los puntos que queríamos"

El Xeneize acortó la diferencia ante sus escoltas en el campeonato.

Boca Juniors continúa sin sumar de a tres. Luego del empate ante Patronato, ahora se le sumó la paridad ante Atlético Rafaela en la tarde del domingo. A pesar de todo, el Xeneize sigue siendo puntero pero con una diferencia menor a sus escoltas.

Luego del partido ante la Crema, Rodrigo Bentancur analizó lo sucedido: “No jugamos muy bien y no sumamos los puntos que queríamos, la cancha era muy chica y no estábamos acostumbrados. No es excusa pero son partidos que hay que jugarlos y nosotros nos llevamos un punto. Seguimos primeros”.

Continuando con su análisis, agregó: “Las situaciones que tuvimos no las supimos aprovechar, sabíamos que iba a ser un partido de ida y vuelta. Nos preocupa no sumar de a tres, hoy por lo menos nos llevamos un punto".

Luego, el volante uruguayo se refirió a su posible partida al Mundial Sub-20: “Mi cabeza está en Boca, quiero aprovechar estas fechas que me quedan. Si puedo ir al Mundial mejor. Yo quiero ir como todo jugador que quiere defender la camiseta de su selección pero uno tiene la responsabilidad de defender a su club y yo tengo que acatar la decisión del cuerpo técnico”.

"Sabemos dónde estamos y la camiseta que vestimos. Hay que dejar todo para lograr el objetivo”.

Otro de los jugadores que dio su palabra fue Gino Peruzzi, quien puntualizó en el estado del campo de juego: “Sabíamos que iba a ser un partido duro. Nosotros nunca pudimos agarra esa confianza, no estuvimos finos con la pelota y nunca la manejamos. Nos vamos con bronca porque queríamos conseguir los tres puntos. Para ellos estaba igual, lo del campo de juego no es una excusa pero en nuestro juego nos perjudica más a nosotros. No esperábamos que esté tan feo el campo de juego”.

Sobre el final, el lateral de Boca habló sobre el juego del xeneize: “Nos preocupa el juego porque no nos gusta jugar así. Nos vamos con bronca por no poder plasmar en la cancha lo que trabajamos durante la semana. Se dio un partido así y tenemos que dar batalla. Tenemos que demostrar que jugando así somos difíciles de ganar”.