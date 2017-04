El regreso del fútbol

Google Plus

El retorno del capitán. Foto: La Nación

El buen funcionamiento del equipo de Guillermo Barros Schelotto se debe, en casi su totalidad, al dinamismo que le ofrece por un lado Ricardo Centurión y la creación de juego otorgada por Fernando Gago.

Desde el momento en que sufrieron sus respectivas lesiones, el rendimiento del Xeneize decayó notablemente. Hoy puede verse un conjunto necesitado de mantener un buen nivel a lo largo de todo el partido como también la importancia de encontrar un eje de juego.

Si bien hubo encuentros en los cuales, pudo demostrar su impronta y buen fútbol, fueron más los bajos rendimientos que los puntos altos. Por este motivo, el regreso de Pintita será fundamental para elevar la fluidez del equipo como también aumentar la productividad de sus compañeros.

Fue el Mellizo quien expresó que en su plantel son Gago más 10. La intención no fue menospreciar la calidad del resto de sus jugadores sino dejar bien en claro que la presencia del mediocampista rompe con cualquier esquema e implica una jerarquía fundamental en la idea de juego del DT de Boca. Por lo tanto, la inclusión de Fernando en el equipo titular, ofrece un alivio para Guillermo Barros Schelotto y compañía.

En el entrenamiento matutino, el ex Real Madrid realizó trabajos con pelota en espacios reducidos aunque luego no participó del ensayo formal. Pese a esto, será de la partida ante Arsenal. Al mismo tiempo es necesario recordar que Pablo Pérez, quien llegó al límite de amonestaciones, no podrá estar presente en dicho duelo. Por su parte, Wilmar Barrios, continuará en el equipo.

Por otro lado, Darío Benedetto en el partido ante Atlético de Rafaela, debió abandonar el campo de juego a raíz de una molestia y prendió la alarma. Finalmente comunicaron que solo fueron calambres y el ingreso de Walter Bou fue por precaución. Por tal motivo, el goleador también formará parte del elenco titular del Mellizo.