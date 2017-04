Centurión: "Me encantaría jugar en la Selección Argentina"

Ricky está enfocado en el presente y por ahora no hablará sobre su futuro inmediato. Foto: Minuto Uno

En el mediodía de ayer, Ricardo Centurión, mediocampista que se desempeña en calidad de cedido en Boca Juniors por parte de San Pablo de Brasil, se tomó la molestia de hablar con el canal televisivo Sportia, donde estuvo respondiendo un cuestionario sobre diversos temas.

Empezó hablando de la situación de Boca y el futuro inmediato en el torneo: "Estamos para mantener la punta del torneo". Luego hizo referencia al aprecio que le tiene Guillermo Barros Schelotto: "Guillermo está muy contento conmigo. Eso me da tranquilidad". Más tarde, mencionó que gracias a la psicóloga: "Me propuse cambiar y entendí el lugar que ocupo. Estoy contento en Boca".

También habló de su futuro, donde es sabido que en junio tiene que volver al conjunto paulista salvo que el Xeneize haga uso de la opción de compra: "No hablé con ningún dirigente del San Pablo, estoy enfocado en Boca". Y prosiguió diciendo que "Sería lindo jugar una Libertadores con Boca, y más con Tevez" y llenó de elogios al Apache al decir que "Tevez le aportaría jerarquía a este equipo".

Hubo momento para hablar del buen momento que venía teniendo antes de lesionarse y le preguntaron si le gustaría estar representando al país, a lo cual replicó: "Me encantaría estar en la Selección Argentina". Luego tiró una bomba al confirmar los rumores de su mejoría notoria de la lesión en los ligamentos: "No me descarten para el Superclásico. Estoy trabajando muy bien. Por ahora, no siento dolor. Hay que esperar". Para cerrar, agregó su opinión sobre lo mejor que le ha ocurrido en su corta carrera profesional: "Lo más lindo de mi carrera fue vestir los colores de Boca, siempre lo desee. Y después, usar la 10".