Conferencia de Benedetto y Barrios

El Pipa y Wilkpo también hicieron énfasis en el último juego de Boca. Fotos: Boca Juniors HD y Fútbol Red

En el mediodía de ayer, el volante Wilmar Barrios y el delantero Darío Benedetto atendieron las inquietudes de los periodistas que se acercaron a la conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino de Boca en Casa Amarilla.

El primero en hablar fue el Pipa, quien dejó en claro que la molestia del partido pasado es cosa del pasado: “Hoy entrené con normalidad. Lo del domingo, por suerte, fue sólo un calambre”. También tuvo un momento para referirse al partido de la fecha pasada ante Atlético Rafaela, donde hizo su análisis: “No pudimos convertir pero no nos preocupó. Sé que es importante que el nueve haga goles pero no siempre se puede. La cancha de Atlético es difícil. Somos un equipo ofensivo y sabemos que no fue uno de nuestros mejores partidos”.

Además, hizo mención a los puntos que el Xeneize ha dejado en el camino ante rivales de menor nivel: “Veremos en el final del torneo si son puntos importantes los que se fueron. Quedan nueve finales, todos partidos complicados como el de Rafaela o peores. Nosotros vamos a tratar de seguir por este camino y mejorarlo cada semana”. Lo último del delantero fueron palabras hacia los dos jugadores lesionados del plantel, Fernando Gago y Ricardo Centurión, piezas claves del once inicial: “Centurión es un jugador importante para nosotros, ojalá se recupere pronto. Gago nos da mucho ritmo, maneja los tiempos y también es importantísimo”.

Luego le tocó el turno al colombiano, quien arrancó hablando sobre Pintita y sus chances en el equipo titular: “Estoy contento por lo que se viene haciendo y por el regreso de Gago, es muy importante para nosotros. Por mi parte, debo aprovechar las oportunidades que me dan y aportarle siempre al grupo”. Siguiendo la ronda de preguntas, aclaró nuevamente cuál es su posición natural: “Naturalmente juego de volante central, es la posición que elijo. Pero muchas veces lo hice de ocho, conozco la posición. No importa donde me toque jugar, tengo que estar preparado”.

Para cerrar, dio su punto de vista del empate sacado ante la Crema en Santa Fe: “Ante Rafaela nos complicó el rival y la cancha. No pudimos hacer nuestro juego pero eso ya quedó atrás. Ahora pensamos en el domingo, hay que sumar ante Arsenal y después pensar en lo que viene” como así también fue contundente en cuanto a las posibilidades de la consagración de Boca: “Mientras hagamos nuestro trabajo, de local y de visitante, vamos a poder salir primeros y lograr el objetivo”.