Cueste lo que cueste

Sólo sirve ganar y seguir en racha. Foto: Olé

Un nuevo partido se presenta ante Boca con la primordial exigencia de obtener un triunfo para poder soñar con estar más próximos a la consagración. Ante Arsenal, el equipo de Guillermo buscará los tres puntos que lo mantengan como líder del campeonato, en soledad y otorgando un nuevo paso hacia la gloria.

La seguidilla que se aproxima para el Xeneize demandará que cada uno de los jugadores se entregue al máximo de su potencial para poder conseguir los resultados esperaros y necesitados.

De aquél gran partido demostrado por Boca frente a Vélez, las siguientes actuaciones fueron inferiores al nivel esperado por un conjunto que aspira al título. Falta de efectividad, de organización defensiva y errores propios, permitieron que ante rivales medianamente accesibles, como Patronato y Atlético de Rafaela, se diluyera la posibilidad de un triunfo.

En el último partido, en su visita a la Crema, los dirigidos por el Mellizo jugaron uno de los peores partidos del campeonato. En ningún momento lograron generar situaciones de peligro, se pudo apreciar un equipo con poca fluidez, idea de juego e incluso afectados por las dimensiones de la cancha. Uno de los factores a destacar, de extrema importancia, fueron las ausencias de Ricardo Centurión y Fernando Gago.

Teniendo en cuenta el último de ellos, Pintita se encuentra totalmente recuperado de su lesión y formará parte del once inicial que recibirá, en la Bombonera, a Arsenal. Noticia más que relevante para el Mellizo y compañía quienes ven a un jugador de una jerarquía mundial que demuestra partido a partido su presencia, dando fútbol al plantel y siendo una pieza fundamental. Queda en claro que Gago no puede faltar en este conjunto, quienes sufrieron durante el tiempo de su lesión pero que celebran por su regreso.

En relación al partido del próximo domingo, no será para nada fácil. Por un lado se encuentra la necesidad de ganar por parte de Boca para mantener su postura de líder y, por el otro, presenta a un Arsenal luchando por no descender, por lo que no será un planteo de esperar para luego atacar. Es posible ver un encuentro en el cual el protagonista deba ser el Xeneize aunque la visita hará su trabajo y no se quedará atrás.