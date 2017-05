Boselli: "Ojalá pueda volver a Boca algún día"

El ex atacante del conjunto de la Ribera habló de sud eseo de volver a Boca algún día. Foto: Infobae

Muchos chicos quizás no lo conocen. Un gran delantero con un gran potencial que fue tapado por el histórico goleador de Boca, Martín Palermo. Estamos hablando de Mauro Boselli, el delantero que surgió del semillero azul y oro y luego tuvo un pasó brillante por Estudiantes de La Plata y luego se fue a Wigan de Inglaterra, Palermo de Italia y en la actualidad está radicado en México, más específicamente en el León. Hoy por la noche, estuvo dialogando con el programa Solo Boca, donde fue sometido a una serie de preguntas.

La entrevista comenzó con el tema de las patadas de los entrenamientos, ya que estaba vigente el conflicto de Pablo Pérez en la práctica, de lo cual replicó: "Cuando estaba en Boca y jugábamos contra los titulares, nos pegaban un poquito también”. Y recordó: "Una vez me dijeron: si te bancas las patadas de Schiavi, estás para jugar en Primera”.

Luego fue un momento para elogiar a la institución Xeneize, de la cual declaró: "Boca te forma como jugador y te hace crecer día a día. Pasar por ahí te da un plus. Estoy agradecido de por vida con Boca, me dio todo". También aclaró que jamás vestiría la camiseta de River: "Boca es mi vida, pase casi 11 años en el club. No jugaría nunca en River” ni mucho menos la de la selección mexicana: "No se me pasa por la cabeza jugar para México. Antes que todo, soy argentino".

Luego repartió elogios a Darío Benedetto, delantero goleador de Boca y del torneo: "No me sorprende el nivel de Darío Benedetto porque acá en México hizo las cosas muy bien. Benedetto quería jugar en Boca, me pone contento su presente".

Además, habló de la relación que tiene con Guillermo Burdisso, hermano de Nicolás y ex jugador de boca: "Con Guillermo Burdisso tenemos una relación especial, charlamos mucho de Boca".

Para terminar, dejó en claro sus ganas de volver a vestir la camiseta Xeneize: "Ojalá pueda cumplir de nuevo el sueño de jugar en Boca".