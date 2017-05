Vuelve a Boca

El rubio tendrá una nueva chance en Boca. Foto: Be Soccer

Luego de una temporada entera en el otro rincón del planeta, más precisamente en el Melbourne City de Australia, el volante Nicolás Colazo regresará a Boca Juniors. Al cabo de 22 juegos donde logró convertir cuatro goles y repartir cinco asistencias no pudo convencer a los dueños del club, que también tienen en su poder al Manchester City y al New York City, de comprar la totalidad del pase.

Cabe destacar que el jugador surgido de las inferiores Xeneizes cumplió su segunda cesión luego de la buena temporada que tuvo en All Boys de Floresta, lo que determinó que fuera titular indiscutido en el lateral izquierdo, un puesto poco habitual para Colazo, quien se formó como mediocampista.

La decisión de no contar más con los servicios primeramente fue dada a conocer al jugador por parte del director técnico Michael Valkanis y luego difundida por el club australiano por todas sus redes sociales y seguramente Guillermo Barros Schelotto está al tanto de la situación ya que el volante de 26 años podría volver a tener el protagonismo que alguna vez tuvo con Rodolfo Arruabarrena. Es sabido que Jonathan Silva no será retenido por el club debido a sus constantes indisciplinas y volverá a Portugal mientras que el colombiano Frank Fabra será uno de los jugadores a vender en el mercado de invierno y seguro ofertas por el cafetero no tardarán en llegar con lo cual Nico tendrá la chance de ganarse la confianza del DT y de formar parte del plantel profesional de Boca nuevamente.