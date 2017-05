¿Con qué cuenta el Pincha?

Google Plus

Boca tiene un duro encuentro por delante este sábado en busca de mantener la punta. Foto: Minuto Uno

Boca y Guillermo irán a La Plata donde jugarán con Estudiantes de La Plata, rival que hoy está quinto en el torneo pero que en su momento llegó a estar puntero. Los Mellizos saben bien que se juegan un trascendental juego en sus aspiraciones al título y de ganar verían más claro y más grande la chance de campeonar.

El rival de esta fecha luego de varias idas y vueltas, contará con Santiago Ascacibar, Juan Foyth y Lucas Rodríguez, jugadores que forman parte de la plantilla final de la Selección Argentina Sub20 que jugará el Mundial. Aunque seguramente el Ruso y Tití tendrán minutos mientras que el defensor no vería ningún minuto de juego porque está relegado por Leandro Desábato y Jonathan Schunke, centrales inamovibles del Pincha.

Luego, el equipo platense viene teniendo un nivel futbolístico bajo en las últimas fechas donde incluso este martes recibió un duro golpe por parte de Atlético Nacional de Colombia, que le ganó 4 a 1 y lo complicó en sus aspiraciones a clasificar a los octavos de la Copa Libertadores. La filosofía de Estudiantes tuvo un buen rendimiento durante gran parte del campeonato, donde con Ascacibar como dueño del mediocampo, Rodríguez conduciendo, una defensa rendidora y un guardameta como Mariano Andújar más una variable delantera que no dejaba pasar una chance. Ahora la realidad es otra. El Pincharrata ahora no lleva el hilo del juego, da malos pases, el Ruso no domina como lo hacía al principio y el equipo entró en una confusión general que lo ha llevado a caer en las posiciones.

En cuanto a su posición, está quinto con 40 puntos con 11 victorias, 7 partidos empatados y 4 juegos perdidos. Hasta el momento convirtió 37 goles (el tercero más goleador junto con San Lorenzo) y le han hecho 22 goles (la novena menos vencida) con lo cual Boca va a tener que tener cuidado con la ofensiva pero también puede sacar provecho de la tibia defensa con la que cuenta su adversario de esta fecha.

El juego empieza a las 20:15 en el estadio Único, donde se desatará la primera final para el conjunto Xeneize en la recta final del Torneo de la Independencia.