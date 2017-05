Poco para destacar

Google Plus

Gago lucha arriba, de lo mejor de un pobre Boca. Foto. Javier García Martino

No fue una buena noche para el Xeneize, además de no jugar bien desaprovechó otra chance para seguir ganando y dejó el campeonato más abierto que nunca. Empató 0 a 0 contra un pobre Estudiantes que había jugado entre semana en Colombia.

El funcionamiento de Boca Juniors es irregular y esto no es noticia. Tiene encuentros con grandes actuaciones, como ante Arsenal y Vélez, pero este sábado volvió a caer en esos partidos malos, como frente a Patronato o Atlético de Rafaela, que lo complican en la pelea por el campeonato.

Dentro de lo malo del partido, Fernando Gago fue uno de los pocos que aprobó raspando en nota individual. No erró muchos pases, tuvo buenos quites, pero no estuvo punzante ni tan fino como otros días. Pintita es un jugador con clase, fundamental para que Boca tenga un buen traslado de la pelota, pero hoy ni él ni el equipo tuvieron su mejor partido.

Juan Manuel Insaurralde fue otro que no desaprobó en cuanto a su rendimiento. Su mejor aporte al equipo fueron dos quites que tenían mucho peligro de gol de Estudiantes. Además, contó con un 75% de pases acertados, que no es mal número, pero su aporte en el partido no fue más que eso.

Agustín Rossi también es parte de la lista de jugadores que zafaron en la noche de La Plata. Estudiantes no provocó situaciones de alto peligro en su arco, pero cuando lo pusieron a prueba el arquero respondió bien. Tuvo una mala salida en un centro del local, donde cometió un penal a Juan Ignacio Cavallaro, no sancionado por Silvio Trucco.