Centurión: "Hay que ganarle a River como sea"

El Xeneize logró traerse un punto de la ciudad de las diagonales tras empatar sin goles en la noche del sábado ante Estudiantes de La Plata. A pesar de no conseguir la victoria, el equipo de Guillermo Barros Schelotto continúa como líder en el campeonato.

En el partido disputado en el estadio Ciudad de La Plata se dio una de las grandes noticias para el mundo boquense ya que Ricardo Centurión volvió a las canchas luego de recuperarse de su lesión. Luego del encuentro ante el Pincha, Ricky habló ante la prensa y se refirió a lo sucedido: "La cancha no estaba bien, pero no hay excusas. No jugamos bien. Ahora hay que levantar la cabeza y pensar en lo que se viene”.

Justamente pensando en lo que viene, el Xeneize recibirá el próximo domingo a River Plate en La Bombonera y el jugador de Boca ya palpita el Superclásico: "Hay que ganarle a River como sea, por la instancia en la que estamos. Hay que darle una alegría a la gente en la Bombonera el próximo fin de semana".

Volviendo al tema de su recuperación, el “10” comentó: "Como me lo propuse yo no me sorprendió mi recuperación, trabajé muy duro, cada uno tiene su cuerpo y sabe cómo lo maneja. Yo me sentía bien, hablé con el cuerpo técnico y fue más decisión mía agarrar minutos".

Sobre el final, Centurión cerró: "River juega bien. Nos va a venir bien jugar con un rival que juega de la misma manera que nosotros. Se va a dar un muy buen partido porque ambos planteles son competitivos".