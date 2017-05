Gago: "Es una motivación jugar contra River"

Google Plus

Pintita fue contundente y dijo que Boca sabe jugar estos juegos tan trascendentales. Foto: Javier García Martino

En el día de ayer, Fernando Gago, capitán de Boca, se acercó a los distintos medios de comunicación para responder las inquietudes, sobre todo las que estaban referidas al Superclásico y a la situación que vivió Frank Fabra.

Primeramente, afirmó en referencia al encuentro contra River que es: “Una motivación jugar contra River” y también prosiguió: "Queremos darle una alegría a la gente". Cuando fue preguntado por cómo se afronta este tipo de juegos, el volante central respondió: "Hoy es un clásico para disfrutarlo, para vivirlo, se juega con el corazón pero también con la cabeza". También hizo referencia que de ganar, sacarían más ventaja en caso de que Newell’s deje puntos contra Rosario Central pero en caso de empatar, se verá a final del campeonato si realmente sirvió el punto ante el Millonario.

También hubo un momento para hablar de las agresiones que sufrió el lateral colombiano, Frank Fabra, de lo cual declaró: "Cuando pasan estas cosas, dan bronca. Me tocó jugar afuera y me pasó con algunos compañeros”. Además mencionó que le avisó a Silvio Trucco, el referí del partido: "Se lo dije 2 o 3 veces al árbitro pero no paró el partido, vale más lo humano que tres puntos". Siguiendo con los jueces del partido, en virtud del Superclásico, dijo que a Patricio Loustau "Hay que dejarlo tranquilo al árbitro y que actúe como lo vea en el juego".

Acto seguido, sacó chapa del club, del cual replicó: "Boca tiene carácter, quedó demostrado al final del año pasado teniendo una racha de victorias contra clubes grandes". Para cerrar, le pidió a los hinchas que: “Apoyen, lo disfruten (al Superclásico) y que de parte del plantel, trataremos de darles una alegría”.