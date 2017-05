Un 11 para recordar

Google Plus

Abbondanzieri; Ibarra, Schiavi, Mouzo, Marzolini; Battaglia, Rattin; Riquelme; Tévez, Palermo, Guillermo

Casi 200 partidos se jugaron entre Boca Juniors y River Plate en la historia de la Primera División del fútbol argentino. Es el enfrentamiento más repetido de la categoría, con un amplio número de jugadores diferentes que dejaron la vida en el clásico más importante del país. Por todo esto, decidimos armar un 11 ideal de los jugadores xeneizes que más se destacaron ante el eterno rival, por goles, presencias, y distintas consideraciones.

Elegimos un 4-2-1-3, por supuesto, con un enganche, seguro atrás, pero letal en la ofensiva, y cuatro suplentes (uno por sector). Estos fueron los resultados.

1- Roberto Carlos Abbondanzieri

Santafesino, nacido en 1972, fue figura en el Xeneize entre 2001 y 2006, aunque había tenido participaciones alternando con Oscar Córdoba desde 1997. Ganador de seis títulos locales (uno invicto), tres Copas Libertadores, dos Intercontinentales, dos Sudamericanas y una Recopa con Boca, tuvo consagratorias actuaciones ante River, especialmente en la definición por penales de la Copa Libertadores 2004, donde fue el héroe de la noche. Su último paso por el club de la Ribera fue entre 2008 y 2010, sin mucho éxito, aunque, en uno de sus últimos Superclásicos, le atajó un penal al Burrito Ariel Ortega.

4- Hugo Ibarra

Histórico lateral derecho xeneize. Para muchos, el mejor en su puesto. Es, además, el tercer jugador con más títulos del club (15). Incansable corredor de su banda, siempre fue una complicación para los rivales, tanto en defensa como en ataque, donde siempre fue peligroso. De hecho, es muy recordado su gol a River en el Clausura 2001, cuando Boca se despachó con un inapelable 3-0, con aporte de un zurdazo muy lejano del Negro.

2- Rolando Schiavi

Enorme defensor central, en todo sentido. Casi dos metros de altura para un impasable zaguero, reconocido por ser de los más aguerridos de los últimos tiempos para Boca, y por su poderío aéreo en ataque (de hecho, es de los defensores más goleadores del Xeneize). Contra River supo dejar su huella, tanto con su gran tarea defensiva como con algunos goles importantes, como fue el que hizo en las semifinales de la Libertadores 2004, la misma donde se lució el ya mencionado Pato Abbondanzieri.

6- Roberto Mouzo

Infaltable. Siendo el jugador con más presencias en la historia de Boca (426 partidos), es también uno de los que más veces enfrentó a River (35 veces). Supo ganar seis títulos en La Boca, tres locales y tres internacionales, entre los que se destacan las primeras dos Copas Libertadores del club y una Intercontinental (la restante, contra el Liverpool de Inglaterra, nunca se disputó). Como si esto fuera todo, los del Millonario lo recuerdan especialmente por un gol que les convirtió en la Libertadores del 77, por la primera ronda, a los 89 minutos (el partido finalizó 1-0).

3- Silvio Marzolini

Otro que no podía faltar. Para muchos, el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol argentino. Para otros, fue uno de los mejores del mundo. El jugador xeneize con más presencias en Superclásicos (38), jugó casi toda su carrera en Boca (la primera temporada fue en Ferrocarril Oeste, luego llegó al club de la Ribera para nunca irse). En total, 408 partidos con esa camiseta. Además de ganar títulos como jugador, dirigió al equipo que ganó el Metropolitano de 1981, con Diego Maradona en cancha.

5- Sebastián Battaglia

El más ganador de la historia. Protagonista de Superclásicos por su juego, por su entrega y, en particular, por dos jugadas clave: la primera, su gol en el Clausura 2008, conectando de cabeza un centro de Riquelme. Por otra parte, fue suyo el pase a Martín Palermo, aquel 24/05/2000 cuando volvió de su lesión ante River, marcando el 3-0 final. 18 títulos, más de 300 partidos y demasiadas lesiones para un mediocampista distinto.

8- Antonio Rattin

Todos conocen la historia del Rata en el partido ante Inglaterra del Mundial de 1966, cuando se fue expulsado y, además de arrugar la bandera inglesa, se sentó en la alfombra de la reina. Sin embargo, para Boca la importancia de este jugador pasa por otro lado: es de los pocos que comenzó y terminó su carrera en la Institución xeneize. 382 partidos y 14 años ininterrumpidos en la Ribera para un volante central aguerrido, que intimidaba con su estatura, y que supo darle cinco títulos al club.

10- Juan Román Riquelme

El caño a Yepes. Los penales a River. Los tiros libres hechos como con la mano. "El Topo Gigio". Los incontables títulos. El último 10 no podía faltar en este equipo de leyendas. Cuando de ídolos se trata, es imposible no nombrar a Román como uno de los principales de Boca. Máximo asistente de la historia del club, entre estas y los goles, suma 237 en 388 partidos, con algunas joyas salidas de su inmaculado pie derecho. Admirado por todos, es de los pocos jugadores que han recibido ovaciones por parte de casi todas las hinchadas, porque pocos pudieron resistirse a la magia de uno de los mejores jugadores argentinos de todos los tiempos.

11- Carlos Tévez

El Apache es de los jugadores más queridos por la hinchada xeneize. Desde su debut, su entrega y su buen juego lo fueron metiendo en el corazón azul y amarillo, aunque, quizás, su día consagratorio haya sido aquella semifinal del 2004 contra River, cuando estando 1-0 abajo y a un minuto de los 90, empató el partido, dándole la serie a su equipo. Luego, River anotaría y llevaría el partido a los penales, donde Abbondanzieri fue figura. De flojo presente en el fútbol chino, podría regresar dentro de poco. En su último Superclásico no pudo ser mejor: 4-2 en el Monumental, con dos goles, el segundo una verdadera obra de arte desde afuera del área.

9- Martín Palermo

No necesita justificación. El máximo goleador de la historia de Boca (236), cuarto con más presencias (404), el de los goles imposibles, el que nunca bajó los brazos. De cabeza, de derecha, de zurda, con los dos pies, de mitad de cancha (también con la cabeza), lesionado, volviendo de la lesión, colgado del travesaño, Palermo hizo goles de todo tipo y contra todo rival, y River no fue la excepción. Si bien no es el máximo goleador xeneize en Superclásicos, sino el segundo con nueve tantos (el primero es Paulo Valentim, con 10), fue más significativo para el club con algunos de sus más recordados, como aquel de la Libertadores 2000, cuando regresó después de seis meses y selló la victoria de su equipo, que sirvió para que ganaran aquel torneo (sin mencionar los dos goles anotados en la Intercontinental de ese año contra el Real Madrid "galáctico").

7- Guillermo Barros Schelotto

El único del listado que estará en cancha este domingo, pero, esta vez, desde otro lugar. El provocador ex carrilero platense estará al mando del equipo por segundo Superclásico consecutivo, habiendo sido favorable el último, aquel 4-2 en cancha rival. Como jugador, fue parte de una de las camadas más importantes de la historia del club, habiendo disputado 300 partidos y anotado 86 goles, además de cosechar seis títulos locales y 10 internacionales, siendo el segundo más ganador. Como DT, aún no ganó nada con el Xeneize, pero podría estar cerca: su equipo es puntero del campeonato.

DT: Carlos Bianchi

El más ganador de todos, no podía faltar. Quien tenía el "celular de Dios", supo guiar a Boca a sus éxitos más resonantes, cosechando cuatro títulos locales y cinco internacionales en sus tres etapas en el Xeneize. 392 partidos dirigidos, con 202 ganados y una efectividad de más del 60%, no es para cualquiera.

Habiendo llegado al final de este once ideal, hubo muchos jugadores que fueron descartados pero que podrían formar un segundo equipo, o un banco de suplentes de lujo. Estos, eligiendo dos por posición, son Oscar Córdoba (o Antonio Roma) para el arco, Nicolás Burdisso (o Walter Samuel) para la zaga central, Rodolfo Arruabarrena (o Vicente Pernía) por los laterales, Mauricio Chicho Serna (o Blas Giunta) en el mediocampo, Diego Maradona de enganche (no podemos elegir otro que esté al nivel de Diego y Román), Ángel Rojas (o Diego Latorre) como extremos y Paulo Valentim como delantero central.