Loustau: el elegido

Loustau ya tiene experiencia en estos clásicos | Foto: Archivo

Ya hace un tiempo, el árbitro que dirigirá el Superclásico venidero es materia de discusión en las semanas previas al partido más importante de nuestro fútbol. Que este sí, que este no, que nos cobró un penal en contra, que no expulsó a tal, las diferentes razones por las cuales uno u otro referí no conformaba a uno u otro equipo daban más de un dolor de cabeza a la AFA a la hora de armar el bolillero para el sorteo. Por eso, esta vez, decidieron cortar de raíz el debate, no dar espacio a la opinión y elegir a dedo. Y se inclinaron por Patricio Loustau.

Si bien fue una decisión propia, no fue sin razones. El oriundo de Lomas de Zamora está en un nivel excelente, sin demasiadas acciones polémicas, y con razones para agradar a ambos contrincantes.

Por el lado de River Plate, el árbitro los dirigió en 17 ocasiones, con mejor promedio que cuando impartió justicia con Boca Juniors: con su dirección, el Millonario obtuvo el 60% de los puntos, con nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El dato negativo: dos de estas caídas fueron ante el eterno rival.

Justamente, fueron tres las veces que dirigió este espectáculo. La primera vez, en 2011, fue ni más, ni menos que el último de Martín Palermo, cuando el Xeneize se quedó con el 2-0 en su cancha, con un gol del Titán. La segunda ocasión fue en 2015, también en la Bombonera, y otra vez el local triunfó por el mismo resultado. Por último, el año pasado, dirigió el empate sin goles en el Monumental.

A pesar de su buena actualidad, en Superclásicos anteriores tuvo polémicas. Por un lado, en el partido de 2011 fue muy criticado por parte del público Millonario por supuestos ¡11 penales! no cobrados en favor de la Banda. En ese mismo encuentro, vio la roja Matás Almeyda. Además, el partido no contabilizado acá es el primer amistoso del verano pasado, que terminó con victoria de River y nada menos que cinco expulsados: Jonathan Maidana y Leonardo Pisculichi, en los de Núñez; Daniel Díaz, Jonathan Silva y Gino Peruzzi, por el lado de los de La Boca.

En total, a Boca lo arbitró en 33 ocasiones, casi el doble que a River, con una efectividad del 51%, con 14 victorias, nueve empates y 10 derrotas.