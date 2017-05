Boca antes del Superclásico

Google Plus

Boca Jrs decidido a ganar

Para la nueva edición que tendrá el Superclásico argentino, Boca Jrs. viene de empatar contra Estudiantes por 0-0, donde no pudo lucir un buen juego como en otros partidos. Sin embargo, el conjunto xeneize, en una nueva fecha como es la 24, se medirá contra su rival de todos los tiempos, River Plate, a quien le lleva una ventaja holgada de 10 partidos ganados y, en la Bombonera, también tiene su historial a favor, porque ha conseguido 45 éxitos y perdido 23 partidos.

Además, el último cruce que mantuvieron los colosos del fútbol argentino fue en el pasado diciembre, donde Boca superó a su antagonista por 4-2.

Los Mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto durante la semana se prepararon varias variantes para ver quiénes estaban en óptimas condiciones para sudar la camiseta, más que nunca este domingo cuando enfrente al conjunto de Marcelo Gallardo; finalmente, Guillermo decidió una vez más repetir los mismos convocados que la fecha pasada.

Arqueros: Agustín Rossi y Axel Werner.

Defensores: Fernando Tobio, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra, Jonathan Silva, Gino Peruzzi, Leonardo Jara.

Volantes: Wilmar Barrios, Fernando Zuqui, Pablo Pérez, Rodrigo Bentancur, Junior Benítez, Ricardo Centurión, Gonzalo Maroni.

Delanteros: Cristian Pavón, Darío Benedetto, Nazareno Solís y Walter Bou.

Unos de los jugadores que se muestra en la lista y que salió a hablar en conferencia de prensa antes del Superclásico fue Fernando Gago. El capitán declaró lo siguiente: "Los clásicos son partidos aparte. Generalmente no se juegan bien. Obviamos que si nosotros lo hacemos vamos a tener más chances de ganar. Tenemos que mantener nuestra idea de juego. Estos partidos muchas veces se analiza y se piensa más por el resultado que por el funcionamiento". Además, sostuvo: "Si ganamos ampliamos la distancia. Sabemos que Newell's tiene que jugar su clásico y además es nuestro próximo rival, pero todavía falta mucho para que el campeonato se defina. Estamos en una fase del campeonato en la que cada error te hace perder puntos, pero venimos bien".

Con esta declaración del capitán Xeneize, podemos ver que el equipo está concentrado y preparado para lo que se viene ante River Plate; sabe que no debe tener mucho errores porque le podría costar la punta. En cuanto al DT, salió a expresar lo siguiente: "Vamos a salir a ganar como lo hacemos desde hace 23 fechas". "No firmo el empate", comentó también, y lo último que explicó fue: "Me resulta una estupidez que se pueda meter presión a un árbitro de la calidad de Loustau, que es uno de los mejores".

Con todo lo que manifestaron los referentes de Boca podemos ver que llegan decididos a ganar el Superclásico para acercarse cada vez más a la consagración del campeonato, pese que llega de igual condición que su rival porque en los últimos cinco partidos, ganó 3 y empató dos.