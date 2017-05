Aún puntero sin ganar el Superclásico

Google Plus

Guillermo se retiraba así del campo de juego (Foto: Web).

En una nueva edición del Superclásico, Boca Juniors buscaba alargar la diferencia que tenia con respeto a sus seguidores enfrentando a su rival de toda la vida River Plate. En el Estadio Alberto J. Armando, Boca no pudo sostener un buen juego después de los 10´ del primer tiempo, debido a que no pudo tener buenos ritmo con el balón, además no podía lograr más de dos pases seguido y con una defensa que se encontró totalmente desorganizada; por lo que permitió a su rival entrar con facilidad a su área para que a los 14 minutos le convirtieran el primer tanto, donde nunca marcaron a Gonzalo Martínez, el 10 del Millonario, quien recibió con mucha tranquilidad para rematar y poner 1 a 0 el encuentro.

Si bien el Xeneize nunca aflojó en la manera de jugar desde el medio campo, en adelante; el problema siempre tuvo en su defensa donde no encontró una forma estable de jugar, por lo que a los 24 minutos del primer tiempo con un error defensivo, donde trataban de despejar y en vede de alcanzar la intensión pensada, le dieron el balón a Lucas Alario, por lo que le permitió anotar el 2 a 0, donde solo había tres defensores disperso del conjunto de los mellizo Schelotto y no pudieron evitar el disparó para ir perdiendo por más.

Aún cuando estuvo jugando en un nivel muy bajo, en los minutos agregados antes de ir al descanso, el equipo local obtuvo un tiro libre, que lo ejecutó Fernando Gago, que cuando lo hizo parecía un centro al punto de penal pero la pelota no bajo hasta entrar al arco y por eso el primer parcial terminó 2-1 a favor de River.

Al comenzar el segundo tiempo, Boca se encontraba jugando de la misma forma que su contendiente por lo sufría cuando le llegaban y le atacaban a la defensa; pero también conseguía buenos ataque que no podían concluir en gol para un empate. Sin embargo en el complemento vimos a un Xeneize más entero en cuanto a sus medios campistas y delanteros, al punto que obligó a su rival a retroceder y solo defender, aún así los ataque o contraataque que tenía que frenar no podía debido a que su defensa y nunca tuvo afinación en el juego, al punto que a los 45 minutos del complemento uno de los defensores del local le cedió la pelota al adversario Nacho Fernández, quien no desaprovechó la oportunidad para embestir y asistir a su compañero Driussi para que registrara el 3 a 1 definitivo. Además también se destaca que de los 4 defensores que jugaron como locales, 3 de ellos finiquitaron el encuentro con tarjeta amarilla.

Tras la derrota conseguida en esta fecha 24 del campeonato; el DT del elenco azul y oro Guillermo Barros Schelotto declaró: "Dimos muchas ventajas defensivas"; "Nos duele haber perdido el clásico, pero faltan seis fechas y mantenemos la ventaja para ser campeones. Hay que ganar el domingo para ser campeones". Además subrayó, "Mañana tenemos que descansar, y volver a los entrenamientos sabiendo que hay que ganar el domingo porque faltan seis fechas y vamos primeros".

Después de estas declaraciones lo que sigue para Boca Jrs. es enfrentar el siguiente domingo nuevamente en la Bombonera a Newell´s Old Boys.