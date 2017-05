Juan Román Riquelme: "Si Boca le gana a Newell's sale campeón"

Google Plus

Riquelme destacó que 'el partido del domingo será muy importante' | Foto: FIFA

Los días continúan y la caída de Boca Juniors en La Bombonera ante River Plate sigue generando repercusiones. En la noche de ayer, Juan Román Riquelme habló en el programa ’90 Minutos’ sobre todo lo que dejó el clásico ante el Millonario y lo que viene en un futuro cercano, abarcando la renovación de Guillermo Barros Schelotto y las seis fechas que quedan del campeonato.

“Es doloroso perder con River. Ganó el que mejor jugó, no hay que darle tanta vuelta. Hay que aceptarlo cuando te superan y eso fue lo que pasó el fin de semana, Boca debe olvidar el partido del domingo”, manifestó Román en cuanto al partido del domingo.

Sin embargo, el máximo ídolo xeneize fue optimista de cara a la recta final del campeonato: “Si Boca gana el partido contra Newell's va a ser campeón. Los que vienen atrás van a perder puntos y si gana, va a dar un paso gigante. Boca debe concentrarse en un torneo de 6 fechas. Depende de sí mismo".

"Ningún jugador de los que está ahora ganó la Copa Libertadores. Eso contagia. Es nuevo para todos ellos"

Luego se refirió al presente del equipo y las opiniones que recibe sobre ello: "Había dicho que Boca no era un equipo serio y dos o tres boludos salieron a hablar de eso, ahora se dieron cuenta. Todos decían que Boca tenía un equipazo. Ahora que el resultado no es bueno, hay dudas. Cuando el equipo ganaba dos partidos seguidos, era una maravilla. No es así”.

"Es el jugador más importante pero estuvo un año sin jugar. Cuesta volver, él va a tener partidos buenos y malos. Por eso le cargamos la mochila a Centurión, a Bentancur. Es mucha la presión que hay en el club", puntualizó sobre Fernando Gago.

Otro de los jugadores de los cuales dio su punto de vista fue sobre Ricardo Centurión: "Su mejor partido fue contra Estudiantes en el verano. Hay que tener paciencia y tomar las cosas con calma. Hay que dejarlo tranquilo porque después llegan al partido y se lesionan".

Sobre el final, Riquelme cerró sobre la renovación de Guillermo Barros Schelotto y garantizó: “Boca tiene que confiar en lo que tiene, sino cada 6 meses, vamos a pedir que cambien DT o jugadores. No sé si Angelici sigue de vacaciones o no, pero si está convencido le tiene que renovar a Guillermo”.