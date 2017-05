Ribolzi: "Boca no va a perder el campeonato"

Google Plus

El Ruso se mostró molesto con el rendimiento del equipo. Foto: Web

Hace un par de días atrás, Jorge Ribolzi se acercó a dialogar con el medio Crack Deportivo, donde se lo vio muy molesto con el nivel que viene mostrando el equipo de Guillermo Barros Schelotto y por la derrota que sufrió el domingo en La Bombonera ante River Plate.

Para empezar, fue claro al comentar que contra el Millonario no fue único encuentro donde jugó mal el Xeneize: “"No pasa por el partido ante River, Boca ya venía mostrando falencias. El mediocampo es el equilibrio del equipo, todos le caen a la defensa pero el equipo no tiene orden, siempre se habla de uno en particular, ahora es Centurión, antes fue Tevez y hay que hablar del equipo".

Luego, se enfureció con el Mellizo al criticarle por no poner a Wilmar Barrios, de gran nivel siempre que le tocó entrar: "Hay decisiones que son del técnico pero uno se pregunta por qué no jugó Barrios. A mí me gusta la propuesta de Guillermo, pasa que para ser protagonistas, tenes que hacer goles".

Asimismo, remarcó que tienen que aparecer los grandes jugadores del plantel en este duro momento que atraviesa el equipo de la Ribera: "Antes del partido ante River, Boca tenía que ser fuerte de la cabeza porque se jugaba la punta, ahora tiene que sacar fuerzas de donde sea y demostrar con un equipo inferior a River. Ahora tendrán que aparecer los buenos jugadores, el equipo y dejar todo adentro de la cancha".

Por último, le preguntaron si para él, el Millo se lleva el título, a lo cual el Ruso respondió: "La duda no había que tenerla antes del partido ante River, ahora la duda está. Yo creo que Boca no va a perder el campeonato por lo que mostró hasta ahora, es primero por algo, va a tener que demostrar mucho y hacer autocrítica".