Cambio obligado

El mellizo intenta encontrar el rumbo del equipo. Foto: Diario Uno.

Boca Juniors viene de recibir un duro golpe de local frente a su rival de toda la vida, River Plate. Aunque sigue puntero por tres puntos, el equipo no muestra buen juego y hace dos fechas que no gana. Por esta razón, el director técnico presentó cambios en el entrenamiento, aunque no confirmo el equipo.

La primer modificación es Fernando Tobio por Santiago Vergini. Este último viene de jugar un pésimo partido en el superclásico. Fue gran responsable en el segundo gol de River y se vió claramente superado por los atacantes Millonarios. Por este motivo, Barros Schelotto incluyó a Tobio en los titulares, quien no tuvo malas actuaciones con la camiseta Xeneize, pero desde la llegada de Vergini quedó relegado del equipo. Guillermo buscará con este cambio encontrar la solidez defensiva, el orden que puede aportar Tobio, que perdió el equipo en los últimos partidos.

La segunda variante tiene como involucrados a Jonathan Silva y Frank Fabra. Esta duda ya se le había planteado al DT antes del choque contra River, pero siguió confiando en el colombiano. Guillermo quiere volver a encontrar una última linea fuerte y segura, y Silva le puede aportar más en defensa al equipo que Fabra, quien encuentra su fuerte en el ataque.

Las últimos dos cambios son obligados ya que Ricardo Centurión se encuentra lesionado, con 15 días aproximadamente de recuperación, mientras que Rodrigo Bentancur emigró a Corea del Sur para disputar el Mundial Sub 20 para Uruguay. En remplazo de Ricky, Barros Schelotto probó a Gonzalo Maroni, joven promesa que debutó en Boca frente a Arsenal hace dos semanas. El chico se mostró atrevido, de buen pie y con llegada al gol en su primer partido. Eso es lo que busca el director técnico recuperar con la salida de Centurión, uno de los mejores jugadores del equipo.

Mientras que el reemplazo de Bentancur será Wilmar Barrios, volante que dejó una buena impresión en la gente los partidos que jugó. Esta variante le puede dar a Boca un mediocampista más defensivo, de marca, que el uruguayo. El partido frente a River dejó en evidencia la debilidad defensiva, tanto en la defensa como en el centro del campo. El colombiano puede ayudar en esa parte del juego que el equipo no se viene encontrando cómodo.