Guillermo Barros Schelotto: "Me gustó la actitud"

El entrenador puntualizó sobre la actitud del equipo | Foto: Cb Producciones

Boca Juniors obtuvo una gran victoria esta noche ante Newell's Old Boys en La Bombonera. Con el gol de Darío Benedetto, el Xeneize sigue como único líder del campeonato. Tras el partido ante la Lepra, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa.

“Creo que lo más importante después de haber perdido el clásico era ganar. Ser un equipo con mucha actitud y bien ordenado, un equipo que no pierda nunca la actitud de salir a ganar. Creo que por momentos lo logramos", analizó el entrenador sobre lo sucedido ante el equipo de Diego Osella.

Pasando al análisis sobre el rival dijo: "Tenemos que tener en cuenta que jugamos contra un equipo que está cerca nuestro y se defienden bien. Obviamente me dejó mas tranquilo el hecho de haber ganado y que no nos hayan generado situaciones de gol, tuvieron dos tiros fuera del área y después no nos llegaron con situaciones claras. El rival nos hizo no tener tantas situaciones porque hace tres fechas era el equipo con menos goles recibidos".

"Me gustó la actitud con que lo hicimos y que no estuvimos mal parados”

En cuanto al desarrollo del partido, Guillermo realizó los tres cambios y puntualizó sobre lo sucedido en cada uno de ellos: “Darío estuvo con vómitos, se sentía mal desde ayer y lo hablamos antes del partido, me dijo que estaba para jugar y aguantó hasta los diez minutos del segundo tiempo. Calculo que llegará bien al próximo partido. Los tres cambios fueron por lesiones. Insaurralde estaba con una molestia en el pubis y Peruzzi con una molestia en la espalda“.

Además, el entrenador de Boca se refirió al carácter que otorgó Wilmar Barrios siendo uno de los jugadores mas aplaudidos en el partido ante Newell's: “Creo que él puede contagiar como cualquier jugador que realiza una acción positiva en el partido. Lo de la gente previo al inicio del partido fue excelente y conmovedor como gritaron, que hoy había que ganar. La actitud es lo que teníamos que tener en el partido y fue muy bueno lo que tuvimos”.