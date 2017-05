Barrios: "Nos quedan cinco finales"

El mediocampista colombiano está disfrutando del presente en el equipo boquense. Foto: Futbolete

Es el jugador del que se habla continuamente en Boca. Estamos hablando de Wilmar Barrios, quien está teniendo grandes actuaciones en el primer equipo donde se ha ganado el apoyo de la hinchada Xeneize. Este mediodía estuvo en diálogo con ESPN Fútbol Club, donde dejó varias frases interesantes.

En primer lugar, agradeció a la hinchada: "Me motiva el apoyo de la gente" y además sabe que queda poco en el torneo donde el Xeneize está puntero: "Nos quedan 5 finales". Luego, la entrevista se orientó hacia Mauricio Serna, quien hizo mucha fuerza para llevarlo a Boca, donde el colombiano fue elogiado por Chicho: "Serna me felicitó por el partido que hice y me corrigió algunas cosas". También dijo que sigue los pasos de Serna: "Me identifico con Serna por su forma de juego. Es un ídolo del club, me aconseja mucho" y "Tenemos una buena relación con Chicho, me ayuda mucho" agregó.

El tema que siguió fue su adaptación, donde declaró que Guillermo Barros Schelotto tomó un papel fundamental: "Al principio me costó un poco adaptarme, el CT me llevó de menos a más para conocer este fútbol. Me sirvió mucho". Acto seguido, mencionó lo bien que supo aprovechar sus chances: "Creo que acá en Boca aproveché las oportunidades que me dio el cuerpo técnico y el cariño de la gente". Y para finalizar, se refirió a lo que es compartir el mediocampo con Fernando Gago: "Gago es muy tranquilo, lo escucho mucho. Es un líder muy positivo para el grupo".

El joven mediocampista se afianzó en el equipo y es una fija en el once que el Mellizo pondrá el sábado en el Tomás Adolfo Ducó ante Huracán de Parque Patricios en busca de mantener la punta del certamen.