Pavón cerca de Europa

Pavón a paso de jugar en inglaterra | Foto: Web

Unos de los favoritos que tiene Guillermo Barros Schelotto tendría las horas contadas apenas termine el campeonato: el apuntado es Cristian Pavón, quien vino desde Talleres de Córdoba y con el actual DT ganó protagonismo, debido a su velocidad y buen manejo de la pelota para regatear hasta llegar al área del rival y poder ocasionar buenas jugadas de ataque.

Pero todo ciclo llega a su final y parece que el del cordobés no se hará esperar porque podría tener la puerta de salida del club antes de lo pensado. A pesar de no tener un buen fútbol y rendimiento en la actualidad, los clubes no lo han dejado de seguir. Pero en esta ocasión, el interesado es un grupo inversor, que están dispuesto a ofertar en grande por el 100% del pase del jugador, para luego meterlo en un equipo inglés.

Lo cual el representante del deportista, está dando el ok para poder considerar la oferta millonaria, que está en un valor de más de 14 millones de dólares, y de esta manera, Pavón en junio saldría del conjunto azul y oro para dirigirse a un equipo inglés.

Sin dudas, Guillermo no estaría conforme con perder a unas de sus estrellas más valoradas, debido a que ya está saliendo Rodrigo Bentancur a la Juventus cuando termine el campeonato, pero el club necesita dinero para las arcas y esa enorme suma de dinero es la necesaria para mantener la economía del club. Cabe destacar que Cristian Pavón ha disputado hasta el momento 47 partidos con la casaca de Boca, donde logró convertir 14 goles, de los cuales ocho los convirtió en la primera parte del torneo.