Que salen a ganar, quieren salir camp...

Google Plus

El partido ante el Rojo será el último clásico del torneo y se juega tres puntos importantes en la definición por el torneo | Foto: Web

Partidos importantes si los hay y este no será la excepción. Así como han sido finales otros encuentros para Boca Juniors, el cotejo ante Independiente no será uno más. A partir de las 19:30, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tendrán la chance de tener tres puntos más en la palma de la mano y poder continuar en la cima de este torneo.

El empate ante Huracán ha dejado una sensación de perder dos puntos luego del desenlace que se dio en Parque Patricios. Igualmente no es la primera vez que sucede esto, ya que ante Patronato sucedió algo similar. Un empate que ahogó el grito de victoria para el pueblo xeneize. Una irregularidad que se puede ver desde la partida de Tévez al fútbol asiático y puntos que han quedado en el camino, aunque se quiera negarlo pero que al final del campeonato se verá el peso de la pérdida de los puntos.

Más allá de las estadísticas con o sin el Apache en el campo de juego, este partido ante el conjunto de Avellaneda estará fuera de los números. La importancia que tiene este encuentro es vital para los partidos que le quedan al Xeneize y seguramente se dará con empuje y esfuerzo en vez de realizarlo con la tenencia y la posesión. A pesar del poco juego vistoso que se muestra en cancha, el equipo vestido de azul y oro debe conseguir una victoria en una Bombonera que seguramente arderá por los gritos y los cantos de la hinchada.

Deben quedar atrás aquellos errores prematuros que han marcado algún que otro partido. También deben quedar en el camino los empates sobre la hora y las caídas en suelo propio. Llegó la hora de demostrar y ver para que está hecho este equipo que seguramente estará en la Copa Libertadores del año que viene pero lo querrá hacer con la “chapa” de campeón y llegar como uno de los candidatos.

También, muchos temas han sido nombrados durante los últimos partidos. Que Jara si, que Jara no, que Peruzzi no juega como antes, que el 225 se amplíe, que se cumplan las sanciones, que Barrios tenía que jugar de titular mucho antes, que la defensa es un desastre, que el mediocampo no conecta, que el equipo es Benedetto-dependiente. Todas esas cosas ya tienen que quedar atrás, ahora hay que apuntar en el futuro. Comienza un nuevo campeonato, un mini-torneo de cuatro fechas que hay que ganar todos los partidos para salir campeón. Boca depende de sí mismo y para lograrlo, "esta noche cueste lo que cueste, esta noche Boca tiene que ganar" según la famosa canción que se viene entonando hace fechas.

Habrá factores que serán claves para este desenlace del campeonato. La unión del equipo, la garra, los goles, la camiseta azul y oro que llevan puesta cada uno de los jugadores, el empuje de la gente que logra mover un estadio y a veces, ganar un partido. Faltan solamente cuatro partidos. Cuatro. Ni veinte ni cuarenta. 360 minutos para obtener 12 puntos y consagrarse en este torneo que parece infinito. Es hoy, a las 19 comienza este camino para acercarse al objetivo y cuando los once jugadores salgan por ese túnel hacia el centro de la cancha demuestren que “salen a ganar, quieren salir camp…”.